Lancement de « Tassdiq », le service qui simplifie la légalisation des documents en Algérie

La modernisation des services consulaires franchit une nouvelle étape en Algérie. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, ce mardi, le lancement officiel du service Tassdiq, une solution numérique et logistique destinée à faciliter la procédure de légalisation des documents destinés à l’étranger.

Grâce à ce nouveau service, les citoyens peuvent désormais déposer leurs documents dans les bureaux de poste situés au niveau des sièges des daïras. Ces documents sont ensuite transmis directement à la direction de l’état civil du ministère des Affaires étrangères, qui procède à leur légalisation. Après traitement, les dossiers dûment certifiés sont réexpédiés aux demandeurs par la même voie postale.

Cette démarche permet non seulement de réduire les déplacements vers la capitale, mais aussi de gagner du temps et d’éviter les files d’attente souvent observées dans les services consulaires. L’initiative vise à simplifier les démarches administratives pour les Algériens.

Le service Tassdiq : une solution simple, sécurisée et traçable

Le ministère souligne que Tassdiq est un service efficace, sécurisé et totalement traçable. Les citoyens peuvent suivre l’acheminement de leurs dossiers, depuis le dépôt jusqu’au retour des documents légalisés. Une innovation qui répond aux attentes de nombreux algériens, notamment ceux vivant dans des régions éloignées des grandes villes.

Le projet Tassdiq est le fruit d’une collaboration étroite entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Poste et des Télécommunications, représenté par l’entreprise publique Algérie Poste. Ce partenariat illustre la volonté des autorités de rapprocher l’administration du citoyen et de mettre fin aux lourdeurs bureautiques. Ce service numérique marque un tournant dans l’accès aux services consulaires.

Modernisation des services publics : un pas vers la digitalisation

La mise en place de Tassdiq s’inscrit dans la dynamique plus large engagée par le gouvernement en matière de modernisation des services publics. Elle reflète la volonté de bâtir une administration plus efficace, transparente et orientée vers le citoyen.

Les citoyens désireux d’obtenir plus d’informations peuvent consulter les sites officiels du ministère des Affaires étrangères et d’Algérie Poste, où se trouvent toutes les modalités pratiques détaillées. L’objectif est de faciliter l’accès aux informations et de rendre le processus de légalisation plus transparent.

Le service Tassdiq représente une avancée significative dans la digitalisation de l’administration algérienne et simplifie considérablement les démarches pour les citoyens. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation de l’administration algérienne.

