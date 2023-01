Lancement de l’usine Fiat en Algérie : Tebboune annonce la date

Hier, dimanche 22 janvier 2023, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a entamé une visite de travail et d’amitié de deux jours en Algérie. Ce lundi matin, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lui a réservé un accueil solennel au siège de la Présidence.

À cette occasion, le Président algérien et la Première ministre italienne ont signé quatre accords de coopération entre les deux pays, et ce dans plusieurs secteurs (économie, énergie, industrie, technologie). Les deux responsables ont aussi paraphé une déclaration commune à l’occasion du 20e anniversaire du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre l’Algérie et l’Italie.

Dans l’après-midi, Abdelmadjid Tebboune et Giorgia Meloni ont organisé une conférence de presse où il a été question de plusieurs points en relation avec l’économie. Un, en particulier, a retenu l’attention des journalistes présents : les nouveaux développements concernant l’usine Fiat d’Oran.

Les voitures Fiat et les scooters Vespa produits en Algérie à partir du mois de mars 2023

À une question du journaliste d’Al Jazeera sur les secteurs qui représentent le cœur de la stratégie de coopération entre l’Algérie et l’Italie, le président a fait savoir qu’il s’agissait de l’économie, plus particulièrement de l’industrie moyenne et légère.

Et parmi les branches de ces industries qui font l’objet d’un partenariat concret entre les deux pays, il y a celle de l’automobile. Ainsi, le ministère algérien de l’Industrie et le groupe italien Stellantis ont conclu un accord en vertu duquel a été installée une usine de fabrication de voitures Fiat à Oran.

À propos de l’usine Fiat en Algérie justement, A.Tebboune a annoncé que celle-ci débutera les activités de montage (en attendant de passer à la construction) et de commercialisation à partir de mois de mars (2023) prochain. Il s’agira de voitures électriques et d’autre type de véhicules, a fait savoir le chef de l’État.

Le président Tebboune a aussi révélé, dans la suite de sa réponse, que l’Algérie va, à court terme, produire des scooters de la marque, Vespa, dans une usine qui sera implantée dans la wilaya de Guelma. Une nouvelle qui va réjouir les Algériens, notamment les jeunes, qui sont très friands du deux roues italien.

Pour rappel, la marque et la ligne de scooters Vespa existe depuis Le nom Vespa, qui signifie « guêpe » en italien, fait référence au 1er prototype du modèle. Le deux-roues, symbole de la créativité italienne, représente un véritable succès commercial. Entre 2004 et 2015, les ventes passent de 58 000 scooters à 170 000.