Lancement de l’usine FIAT d’Oran : combien coûteront la 500 et le Doblo algériens ?

Les yeux de l’industrie automobile ainsi que des consommateurs algériens se tournent actuellement sur l’usine Fiat d’Oran, qui amorcera sa production à la mi-décembre. L’usine se concentrera initialement sur la fabrication de la Fiat 500 hybride, suivie du Doblo dès le premier trimestre 2024, et deux autres modèles prévus d’ici à la fin de l’année prochaine et en 2025.

Une question cruciale agite actuellement les esprits des consommateurs algériens : quel sera l’impact de cette production sur les prix de la Fiat 500 et du Doblo par rapport à ceux des modèles importés ?

Nouvelle usine Fiat à Tafraoui : quel impact sur les prix des modèles en Algérie ?

Initialement, Fiat El Djazair avait dévoilé des tarifs variant entre 2.635.000 DA et 4.590.000 DA pour ses modèles importés. Cependant, des réductions significatives ont été annoncées quelques semaines plus tard, attribuées à des avantages douaniers. Les nouveaux prix des modèles Fiat importés oscillent désormais entre 2 380 000 DA et 4 019 000 DA.

Avec l’inauguration de l’usine Fiat, la Fiat 500 pourrait techniquement profiter d’un abattement intéressant de 19 % représentant la TVA, ainsi que d’une diminution de 150.000 DA liée à la taxe sur les véhicules neufs (TVN).

Le prix de la Fiat 500 fabriquée en Algérie avoisinerait ainsi les 1.770.000 DA, soit une remise considérable d’environ 610 000 DA.

Le Doblo VU pourrait par ailleurs bénéficier de la même exonération de TVA (19 %) et de l’abolition de la TVN, faisant passer son prix à approximativement 2.420.000 DA (avant 3 178 000 DA).

Secteur automobile en Algérie : l’industrialisation de masse pour baisser les prix

L’usine Fiat est loin d’etre le seul projet industriel prévu pour réguler les prix du marché automobile en Algérie. Les futures usines Chery à Bordj Bou-Arréridj et JAC à Aïn Témouchent anticipent des avantages similaires, avec des réductions significatives prévues sur les prix de leurs modèles, grâce à des exonérations de droits de douane, de TVA, et de TVN.

Cette concurrence accrue dans le secteur automobile algérien ouvre la voie à des perspectives de tarifs plus attractifs pour les consommateurs, signalant un nouveau chapitre passionnant dans l’évolution du marché.