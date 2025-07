Lancement de la première édition du « Prix National de l’Innovation Scolaire » dédiée à la robotique

Dans une démarche ambitieuse visant à intégrer durablement la culture de l’innovation au sein du système éducatif, le ministère de l’Éducation nationale annonce le lancement de la première édition du « Prix Nationale de l’Innovation scolaire », placée cette année sous le thème : « l’innovation dans le domaine de la robotique. »

Ce concours national inédit, qui commencera le 1ᵉʳ octobre 2025, s’adresse à tous les élèves des établissements publics et privés, de tous niveaux, répartis sur l’ensemble du territoire national.

La date limite de dépôt des projets est fixée au 25 janvier 2026, et une cérémonie de distinction aura lieu le 16 avril 2026, coïncidant avec la célébration de la Journée du Savoir (Yawm El-Ilm).

Un concours qui stimule la créativité et l’intelligence technologique

Cette initiative s’inscrit pleinement dans une stratégie globale du ministère de l’Éducation nationale qui vise à transformer l’école algérienne en un véritable vivier d’innovation.

Elle ambitionne de repérer et de valoriser les talents créatifs des élèves, en encourageant leur expression à travers des projets concrets.

En développant l’esprit scientifique et en promouvant l’apprentissage par projet, le ministère cherche à ancrer durablement une pédagogie active centrée sur l’expérimentation.

L’objectif est également d’inciter les élèves à mettre en pratique leurs acquis théoriques à travers des réalisations techniques tangibles, tout en cultivant chez eux des valeurs essentielles telles que la coopération, l’analyse critique et la pensée logique.

Enfin, cette démarche s’inscrit dans une vision prospective, celle d’une école algérienne connectée, tournée vers le numérique et prête à s’intégrer pleinement dans l’économie du savoir.

Modalités de participation

Les élèves peuvent participer seuls ou en groupe, à condition que le groupe soit composé de 2 à 6 élèves maximum, et que le projet soit intégralement réalisé au sein de l’établissement scolaire. Il est également stipulé que les projets proposés ne doivent pas avoir été présentés auparavant dans d’autres concours.

Pour participer, chaque élève ou groupe devra soumettre un dossier complet comprenant :

Un formulaire de participation (à retirer auprès de l’établissement scolaire),

(à retirer auprès de l’établissement scolaire), Une présentation du projet (sous forme de document explicatif),

(sous forme de document explicatif), Et une vidéo de démonstration de trois minutes maximum, enregistrée sur un CD.

Un levier pour construire une école d’excellence

Avec ce concours, le ministère de l’Éducation nationale espère impulser une nouvelle dynamique pédagogique, plus interactive, plus créative et tournée vers les défis du XXIe siècle. L’édition 2025-2026, dédiée à la robotique, mettra particulièrement en lumière les compétences des jeunes dans un secteur technologique d’avenir.

Enfin, le ministère renouvelle son appel à tous les élèves pour qu’ils saisissent cette occasion de mettre en œuvre leur ingéniosité, de partager leurs idées innovantes, et de participer activement à la construction d’une école algérienne tournée vers l’innovation et la réussite collective.