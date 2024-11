Lancement de la numérisation des examens du permis de conduire : Voici les 4 wilayas concernées

Dans un effort pour améliorer la sécurité routière, l’Algérie s’apprête à lancer un projet pilote de digitalisation des examens du permis de conduire. C’est ce qu’a annoncé Lahcen Boubka, chargé de mission à la direction générale de la sûreté nationale de la route.

Lors de la Journée mondiale des victimes des accidents de la route, organisée par la Délégation nationale de sécurité routière (DNSR), Boubka a révélé que les wilayas d’Oran, Tamenrasset, Jijel et Biskra seraient les premières à expérimenter ce nouveau système dès le début de l’année prochaine. Ces régions ont été choisies en raison de leurs infrastructures numériques adéquates.

Ce projet ambitieux vise à faciliter les démarches des candidats au permis de conduire en éliminant les déplacements inutiles. Désormais, les dossiers pourront être scannés et transmis en ligne, réduisant ainsi les délais de traitement.

Digitalisation des examens du permis de conduire : Un tournant pour la sécurité routière en Algérie ?

Face à l’augmentation alarmante du nombre d’accidents de la route en Algérie, les autorités ont décidé de renforcer la formation des conducteurs. Un nouveau guide pédagogique sera mis en place, tant pour les moniteurs d’auto-école que pour les inspecteurs du permis de conduire. L’objectif est d’harmoniser les méthodes d’enseignement et d’évaluation.

Les statistiques présentées par Fatima Khelef, directrice de la communication à la DNSR, sont inquiétantes. En effet, plus de 20 000 accidents ont été recensés, faisant près de 3 000 morts et plus de 27 000 blessés. Ces chiffres révèlent une augmentation de plus de 7% des accidents, de plus de 3% des décès et de 6% des blessés par rapport à l’année précédente.

De plus, les accidents impliquant des jeunes conducteurs (moins de deux ans de permis) représentent plus d’un tiers du total. Les deux-roues sont également fortement impliqués dans ces sinistres, avec une proportion de 21%.

La digitalisation des examens du permis de conduire est une étape importante dans la lutte contre l’insécurité routière en Algérie. En simplifiant les démarches administratives et en renforçant la formation des conducteurs, les autorités espèrent réduire significativement le nombre d’accidents.