Lancement de la ligne minière Gara Djebilet-Béchar : Tebboune s’exprime sur cette « étape historique »

Dimanche, la wilaya de Béchar a accueilli un événement historique pour l’économie algérienne. Le Président Abdelmadjid Tebboune a officiellement inauguré la ligne ferroviaire minière Ouest, reliant Gara Djebilet à Tindouf puis Béchar. Une infrastructure stratégique destinée à transformer durablement le Grand Sud et à renforcer la politique économique nationale.

Dans son discours, le Président a affirmé que cette inauguration constitue « la première phase d’un projet national structuré qui changera prochainement le visage de cette vaste région du Grand Sud et participera à la réalisation des objectifs de notre politique économique nationale. Notamment à travers l’exploitation des multiples richesses de Gara Djebilet ».

Accueilli par une foule chaleureuse, massée le long des artères principales menant à la gare de Béchar, le président Tebboune a salué l’adhésion citoyenne et rendu hommage aux travailleurs de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), aux cadres, compétences nationales et partenaires étrangers, en particulier chinois, pour « un exploit historique réalisé dans un délai record estimé à 20 mois ».

Tebboune inaugure la ligne minière Ouest : un joyau au service du développement économique

La mine de fer de Gara Djebilet, située dans la wilaya de Tindouf, figure parmi les plus importantes au monde avec des réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes. Son exploitation vise à diversifier l’économie et à valoriser les richesses naturelles du pays, hors hydrocarbures.

Le projet comprend :

La construction d’une ligne ferroviaire de 950 km reliant Tindouf à Béchar via Béni Abbès.

reliant Tindouf à Béchar via Béni Abbès. Le transport du minerai vers le complexe sidérurgique Tosyali à Bethioua, dans la wilaya d’Oran, sur près de 2 000 km .

. Le lancement du premier train transportant les cargaisons de minerai de fer, symbole du démarrage officiel de l’exploitation.

Selon le Président, ce projet n’est qu’une première étape. Il s’inscrit dans une vision plus large comprenant notamment le lancement de la mine de zinc et de plomb d’Oued Amizour à Béjaïa et la ligne ferroviaire reliant la mine de Blad El Hadba au quai minéralier d’Annaba.

Ligne minière Gara Djebilet-Béchar : un projet qui relie développement économique et rayonnement régional

Au-delà de l’aspect industriel, cette ligne ferroviaire contribue à rapprocher le Grand Sud du centre décisionnel national et à créer de nouvelles dynamiques économiques pour la région. Les festivités organisées à Béchar ont mêlé cérémonie officielle et spectacles mettant en valeur le patrimoine local. Soulignant l’importance stratégique et symbolique de ce projet pour l’Algérie.

Le président Tebboune a également visionné un documentaire produit par la Télévision algérienne sur la ligne minière Ouest. Retraçant l’ampleur du projet et son rôle dans le développement économique du pays.

Avec l’inauguration de cette ligne ferroviaire et l’entrée en exploitation de la mine de Gara Djebilet, l’Algérie confirme sa volonté de maîtriser ses ressources et de bâtir des infrastructures capables de transformer durablement le territoire et son économie.