Lancement de la ligne Alger – New York d’Air Algérie : Hamza Benhamouda fait le point

Hamza Benhamouda, PDG d’Air Algérie, a apporté des précisions sur le lancement de la ligne Alger – New York. Très attendue par la diaspora et les voyageurs d’affaires, cette ligne fait l’objet d’un intérêt croissant depuis son annonce, il y a quelques mois.

Le directeur général de la compagnie aérienne nationale a en effet apporté des précisions concernant le lancement tant attendu des vols d’Air Algérie, au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, vers New York aux États-Unis.

Ces précisions tombent à point nommé pour les supporters des Fennecs, déjà en quête de solutions de transport optimales pour le Mondial 2026. Alors que la compétition se déroulera en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l’ouverture d’une ligne directe Alger-New York transformerait radicalement l’expérience des voyageurs.

Benhamouda donne des précisions sur le lancement de la ligne Alger New York

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs : Hamza Benhamouda a récemment confirmé que la ligne Alger – New York ne serait pas opérationnelle pour le coup d’envoi du Mondial 2026. Le lancement n’est désormais envisagé qu’à partir de cette échéance, confirmant que plusieurs mois de préparatifs techniques et logistiques sont encore nécessaires avant qu’Air Algérie ne puisse opérer ses premiers vols vers la métropole américaine.

Par ailleurs, le directeur général d’Air Algérie a souligné que, bien que le projet demeure une priorité, sa concrétisation reste tributaire de diverses contraintes de planifications et d’exigences opérationnelles propres au secteur aérien.

Par conséquent, ces impératifs logistiques prolongent les délais de mise en œuvre, obligeant les voyageurs algériens à patienter encore avant de profiter de cette ligne directe.

Bientôt une nouvelle destination européenne au programme d’Air Algérie

Outre la liaison vers New York, Hamza Benhamouda a levé le voile sur une autre expansion stratégique : l’ouverture, dès mars 2026, d’une ligne reliant Alger à Budapest avec une escale à Vienne. Ce nouvel itinéraire vers l’Europe centrale vient enrichir le réseau international d’Air Algérie.

En intégrant les capitales autrichienne et hongroise à son catalogue, la compagnie nationale multiplie les options de voyage et renforce sa présence sur le continent européen.

L’inauguration de la liaison aérienne vers Budapest en mars 2026 marque une étape clé dans la stratégie d’expansion européenne d’Air Algérie. Ce projet contraste avec le dossier new-yorkais, dont l’échéance reste plus incertaine et lointaine. À l’inverse, l’ouverture de la ligne vers la capitale hongroise est désormais imminente, avec un lancement opérationnel prévu dans moins de quatre mois.

