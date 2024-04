Lancement de la 1ère plateforme algérienne d’orientation des bacheliers basée sur l’IA

Alger, le 29 avril 2024 – Le Pr. Kamel Baddari Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a supervisé, ce lundi, le lancement officiel de la première plateforme algérienne basée sur l’IA dédiée à l’orientation des bacheliers.

Cette initiative inédite vise à accompagner et à guider les nouveaux bacheliers dans leur choix de parcours universitaire, en leur proposant des recommandations personnalisées et adaptées à leurs profils.

S’inscrivant dans la continuité des efforts déployés par le ministère pour rehausser la qualité de l’enseignement supérieur en Algérie, cette plateforme intègre l’intelligence artificielle au processus d’orientation des étudiants.

M. Badari a dévoilé les ambitions de cette nouvelle plateforme qui s’inscrit au cœur de la transformation numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En tirant parti de l’exploration de données, cette initiative vise à introduire l’intelligence artificielle comme un levier majeur d’innovation pédagogique et scientifique.

Cette avancée prometteuse permet d’optimiser l’efficacité et la personnalisation des conseils prodigués. Il sera crucial de suivre l’évolution de cette plateforme et son influence sur les choix d’orientation des étudiants algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : L’École nationale supérieure d’IA d’Alger décroche sa 1ʳᵉ distinction à l’international

Note : Cette nouvelle plateforme est accessible gratuitement à tous les étudiants algériens.

Portes ouvertes de l’université : Une initiative du ministère pour les bacheliers de 2024

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a instruit les directeurs des établissements d’enseignement supérieur de lancer les préparatifs pour les journées portes ouvertes de l’université au profit des candidats à l’examen du baccalauréat session 2024.

Ces journées, qui se tiendront du 13 au 16 juillet 2024, prendront la forme de visites virtuelles des établissements universitaires sous forme de vidéos.

L’objectif de cette initiative est de permettre aux candidats au baccalauréat de découvrir : les structures de l’université, les offres de formation disponibles en premier cycle, ainsi que la situation professionnelle des diplômés par filières et spécialités.

🟢 À LIRE AUSSI :

Les participants pourront également découvrir l’environnement socio-économique de l’université et ses relations de partenariat, en plus de connaître les success stories de certains diplômés de l’université (ayant créé leurs entreprises dans le cadre du décret 1275) et des anciens élèves (Alumni).

Afin de rendre ces visites virtuelles plus attrayantes, chaque établissement d’enseignement supérieur peut faire appel à des experts dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, notamment pour l’utilisation de la technologie vidéo 360 degrés.

Ces initiatives du ministère visent à mieux informer et orienter les futurs bacheliers dans leurs choix d’études supérieures, en leur offrant une immersion virtuelle dans l’univers des universités algériennes.