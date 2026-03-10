Lancement de deux nouvelles lignes de bus Algérie-Tunisie : horaires et itinéraires dévoilés

À partir du 12 mars 2026, l’Algérie verra ses connexions terrestres avec la Tunisie se renforcer grâce à l’ouverture de deux lignes internationales.

Ces nouvelles liaisons, annoncées par la Société nationale de transport interurbain (SNTRI) tunisienne, visent à faciliter les déplacements entre les peuples voisins et à dynamiser les échanges économiques et culturels.

Alger-Tunis : deux trajets hebdomadaires pour relier les capitales

La ligne Alger–Tunis débutera le jeudi 12 mars 2026, avec un itinéraire traversant Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Le Kef, Tajerouine et Kelaa Senan avant d’atteindre la capitale tunisienne. Les départs s’organisent comme suit :

Aller : d’Alger les jeudis et samedis à 20h00

: d’Alger les jeudis et samedis à 20h00 Retour : de Tunis, les jeudis et samedis à 20h00

Cette fréquence bi-hebdomadaire offre une option pratique pour les voyageurs algériens souhaitant se rendre en Tunisie. Tout en favorisant les liens entre les deux capitales.

Annaba-Tunis : quatre voyages hebdomadaires vers l’est tunisien

La seconde ligne, Annaba–Tunis, sera inaugurée le vendredi 13 mars 2026. Le trajet passera par Ben M’Hidi, Ain El Assel, El Kala (El Tarf), El Ayoun, Boush, Ain Draham, Jendouba et Béja avant d’arriver à Tunis. Les départs sont programmés comme suit :

Aller : d’Annaba, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 7h00

: d’Annaba, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 7h00 Retour : de Tunis, aux mêmes jours à 7h00

Avec quatre trajets hebdomadaires, cette liaison dessert l’est algérien et facilite les déplacements pour les affaires, le tourisme et les visites familiales.

Formalités et réservation : ce qu’il faut savoir

Les passagers doivent réserver leur place à l’avance, auprès des agences de la SNTRI en Tunisie ou par l’intermédiaire des gares concernées. Un passeport valide est obligatoire pour l’embarquement, conformément aux règles internationales.

Enfin, ces deux lignes s’inscrivent dans la volonté de l’Algérie et de la Tunisie de renforcer leur coopération et de simplifier les échanges entre les peuples des deux pays. Offrant aux citoyens algériens un accès plus direct et régulier à la Tunisie.