L’amende est de 10 000 DA, attention à l’usage de cet équipement sur le tableau de bord !

Un écran allumé face au conducteur, et la facture tombe : 10 000 dinars. La section autoroutière de Zighoud Youcef, relevant de la Gendarmerie nationale, vient d’intercepter un automobiliste dont le véhicule était équipé d’un dispositif vidéo installé à l’avant de l’habitacle. Une pratique de plus en plus répandue chez les conducteurs algériens, mais que la réglementation routière sanctionne sans ambiguïté.

Le texte de référence ne laisse aucune marge d’interprétation. L’utilisation d’équipements audio et vidéo placés dans la partie avant d’une voiture entre dans la catégorie des contraventions de quatrième classe. L’alinéa (d) de l’article 121 de la loi 09-26, qui régit la circulation routière en Algérie, fixe une amende forfaitaire de 10 000 dinars pour ce type de manquement.

Cette classification n’a rien d’anodin. La quatrième classe regroupe les comportements considérés comme dangereux par le législateur, ceux qui compromettent directement la sécurité des autres usagers. Un conducteur dont l’attention est captée par une image en mouvement perd de précieuses secondes de réaction, surtout à vitesse élevée sur une voie rapide.

À LIRE AUSSI : Voiture GPL : cette infraction pourrait vous couter jusqu’à 3 jours de prison

La Gendarmerie nationale multiplie les rappels sur les infractions à 10 000 dinars

Le montant de 10 000 dinars revient régulièrement dans les communications des gendarmes. Il sanctionne déjà plusieurs comportements jugés à haut risque. Parmi eux figure l’arrêt sur le terre-plein central d’une autoroute, une manœuvre banalisée par certains conducteurs alors qu’elle transforme cet espace de séparation en zone de collision potentielle.

La même sanction financière frappe les ouvertures de portière effectuées sans vérification préalable. Les gendarmes avaient consacré une alerte spécifique à ce geste quotidien qui provoque des collisions, rappelant que le passager lui-même peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.

D’autres manquements, moins lourdement tarifés, font également l’objet d’un suivi constant. Une plaque d’immatriculation illisible ou dissimulée expose ainsi son propriétaire à 4 000 dinars, une contravention de deuxième classe cette fois.

Tariki, le relais numérique du contrôle routier en Algérie

La page Tariki, animée par la Gendarmerie nationale, s’est imposée comme le principal canal de diffusion de ces mises en garde. Chaque semaine, elle décortique un article du code de la route, illustre une situation concrète et rappelle le tarif applicable. L’objectif affiché consiste à combler le déficit d’information plutôt qu’à seulement verbaliser.

Ces plateformes servent aussi d’outil d’enquête. Durant l’été, une vidéo devenue virale avait permis d’identifier puis d’interpeller un automobiliste filmé en train de jeter ses déchets sur la voie publique à Alger. Les images circulant en ligne alimentent désormais directement le travail des brigades territoriales.

À LIRE AUSSI : Gendarmerie nationale : ces 6 catégories de véhicules dispensées de la vignette automobile