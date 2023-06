L’ambassadrice US lance un message aux futurs bacheliers algériens

Nous sommes en plein dans les épreuves du Baccalauréat et plusieurs acteurs de la scène politique, sociale et artistiques algériens ont exprimé leurs vœux de réussite aux candidats. L’ambassadrice US, Moore Aubin, ne fait pas exception à la règle.

La diplomate américaine, connue pour son attachement envers la culture algérienne, a fait bien plus que souhaiter bon courage aux futurs bacheliers. Elle est allée jusqu’à les inviter de façon directe à poursuivre leurs études sur le sol américain.

Une telle invitation lancée quelques semaines après l’annonce des accords de jumelage entre les universités algériennes et américaines est-elle un indicateur précoce d’éventuelles facilitations ? Les étudiants algériens auront-ils la possibilité d’effectuer leurs cursus aux États-Unis avec plus de facilité au futur ?

Elizabeth Moore Aubin a apporté sa contribution au train de messages d’encouragement lancés aux candidats du Baccalauréat algériens par les officiels. Au-delà d’exprimer son soutien, la diplomate en a également profité pour inviter les futurs bacheliers à prendre en considération les États-Unis comme option pour faire leurs études supérieures. Affirmant par la même occasion que le talent de la jeunesse algérienne serait un atout non négligeable pour les institutions universitaires américaines.

Best of luck to all young Algerians taking the BAC exam. I hope you will consider studying in the United States. American universities would be lucky to have you!

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) June 12, 2023