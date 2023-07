L’ambassadrice US en Algérie déguste le Bouzellouf pour la 1ère fois

À l’occasion de la fête de l’Aïd Al-Adha, les femmes algériennes impressionnent leurs convives avec des tables bien garnies. Couscous, Rechta, Mechwi … les plats se différent d’une région à une autre et les goûts aussi. En effet, la cuisine algérienne réussie à séduire les papilles des plus gourmandes.

Dans ce sillage, l’ambassadrice américaine en Algérie, en l’occurrence Elisabeth Moore Aubin, a décidé de gouter à l’une des spécialités culinaires traditionnelles, qui ne fait pas l’unanimité auprès du peuple algérien. Il s’agit bel et bien du Bouzelouf.

À l’occasion de la fête de l’Aïd el-Kebir, l’ambassadrice US en Algérie a d’abord félicité les Algériens. En effet, parée d’une sublime robe kabyle, elle a adressé ses meilleurs vœux au peuple algérien. Cependant, en repense à cette première vidéo, nombreux sont les internautes qui l’ont invité à gouter à l’un des plats emblématiques que cuisinent les femmes algériennes pendant cette fête musulmane, le Bouzellouf.

Dans une autre vidéo, publiée sur la page officielle de l’ambassade US en Algérie, Elisabeth Moore Aubin a décidé de gouter, pour la première fois, à cette spécialité algérienne. En effet, elle raconte que des amis lui ont ramené le Bouzellouf pour le gouter et donner son avis.

En effet, dans la vidéo, on la voit en train de gouter à ce plat typiquement algérien. « C’est délicieux » a commenté l’ambassadrice US en Algérie, en fin de cette dégustation.

I tried Bouzelouf for the first time and I thought it was delicious. Saha Aïdkom again 😊 Algeria ❤️🇩🇿 pic.twitter.com/AKnkERXraI

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) June 29, 2023