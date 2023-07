L’ambassadrice d’Algérie au Chili sublime en Karakou à sa cérémonie de prise de fonction

L’ambassadrice de l’Algérie au Chili a marqué le début de ses fonctions officielles en portant un saillant Karakou traditionnel de couleur vert émeraude, symbole de l’identité culturelle et des traditions du pays. Ce geste a permis de mettre en lumière la richesse culturelle de l’Algérie et de susciter l’intérêt et l’admiration tant au sein de la diaspora algérienne que de la population chilienne.

Faiza Latrous, ambassadrice d’Algérie au Chili, subjugue en Karakou émeraude

Le Karakou est un habit traditionnel algérien dont l’origine remonte à plusieurs siècles. Un vêtement réputé pour sa beauté et son élégance intemporelle. En choisissant de le porter lors de sa prise de fonction officielle, l’ambassadrice Faiza Rahim Latrous a voulu mettre en valeur la richesse culturelle de l’Algérie et rendre hommage à ses traditions ancestrales.

Le Karakou vert qu’elle a choisi de porter est assez simple, et c’est cette touche minimaliste qui fait toute son élégance. Réalisé par une artisane algérienne talentueuse, la designer Faiza Antri Bouzar, le vêtement met ainsi en avant le savoir-faire traditionnel du pays. Cette confection minutieuse témoigne du respect des techniques ancestrales, tout en apportant une touche de modernité et de raffinement.

L’habit traditionnel algérien gagne du terrain à l’étranger

Ce geste a été largement salué par les Algériens vivant au Chili, qui y ont vu une fière représentation de leur culture et de leur identité nationale. Il a également suscité la curiosité et l’intérêt des Chiliens, qui ont pu découvrir la richesse et la diversité des traditions algériennes à travers cette tenue.

En portant le Karakou lors de sa prise de fonction, l’ambassadrice Latrous a ainsi envoyé un message fort sur la scène internationale, affirmant l’attachement de l’Algérie à ses valeurs culturelles. Cela témoigne aussi de la volonté de promouvoir la diversité culturelle et de renforcer les liens entre l’Algérie et le Chili.