L’ambassadrice britannique en Algérie fascinée par le soleil d’Alger

L’ambassadeur britannique en Algérie à savoir Sharon Wardle a donné un conseil à ses followers sur son compte Twitter officiel. En effet, ce conseil correspond à la meilleure façon pour commencer la nouvelle année 2023. En fait, ce dimanche la diplomate britannique n’a pas hésité à souhaiter une bonne année à sa communauté sur le réseau social à l’oiseau bleu.

« Bonne année santé, bonheur et paix à tous en 2023 », peut-on lire sur le tweet de la responsable susmentionnée. Avant d’ajouter : « Une promenade matinale sous le soleil d’Alger est une excellente façon pour commencer l’année ». Sharon a accompagné ces mots d’une photo prise au parc des Sablettes. À vrai dire, la beauté des paysages en Algérie a toujours attiré l’attention des étrangers.

En fait, vous n’êtes pas sans savoir que le peuple algérien interagit souvent avec tout ce qui concerne l’Algérie. Que ce soit les publications ou les déclarations des autres, les Algériens sont toujours présents en commentaires. De ce fait, ils n’ont pas raté l’occasion pour réagir aux beaux mots de la diplomate britannique.

D’ailleurs, il y en a même ceux qui ont retweeté la publication de la diplomate britannique en Algérie. Histoire de montrer leur satisfaction à cet égard. Dans ce sillage, il convient de rappeler que Sharon Wardle est l’ambassadrice britannique en Algérie depuis 2021. Sachant qu’elle était ambassadrice de la Gambie entre 2017 et 2020. On vous laisse le tweet, ci-après.

Happy New Year – wishing health, happiness and peace for all in 2023. A morning walk in sunny #Algiers a great way to start the year ☀️ pic.twitter.com/yIqDDMrAzD

— Sharon Wardle (@SWardleFCDO) January 1, 2023