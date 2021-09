L’ambassadrice allemande invite l’Algérie à élever le nombre des vols

Ce mardi 28 septembre au siège du ministère des Transports, une réunion a été tenue entre le ministre des Transports, Aissa Bekkai et l’ambassadrice de l’Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers.

Lors de la réunion, les deux responsables ont évoqué le niveau des relations entre les deux pays, à savoir l’Algérie et l’Allemagne, dans le domaine économique, notamment le secteur des transports.

Celui-ci qui est marqué par la présence d’institutions et d’entreprises allemandes, particulièrement dans le domaine du transport ferroviaire, lit-on dans un communiqué dudit ministère rendu public.

Dans ce contexte, l’ambassadrice d’Allemagne a salué le niveau de partenariat et de coopération entre les deux pays, qui a participé à la création de la société mixte algéro-allemande entre l’Entreprise commune de la Société Nationale de Transport Ferroviaire et de Siemens AG (ESTEL-RA).

Elisabeth Wolbers a ajouté que cela a permis l’Algérie de bénéficier de la technologie et l’expertise allemandes dans le domaine des chemins de fer, indique la même source.

Elisabeth Wolbers appelle à augmenter le nombre de vols entre les deux pays

Par ailleurs, l’ambassadrice a appelé à une augmentation du nombre de vols entre l’Allemagne et l’Algérie, vu de la forte demande enregistrée, et à l’expansion de l’activité des sociétés de transport maritime vers les ports algériens afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays.

Pour sa part, Aissa Bekkai a fait savoir les opportunités potentielles de partenariat et d’investissement entre les deux pays et les moyens de les renforcer, soulignant l’importance du transport dans le processus de développement et la possibilité de le développer dans le cadre du partenariat.

En outre, le ministre a saisi l’occasion pour inviter les concessionnaires allemands à investir davantage en Algérie dans tous les domaines de transport.

Ainsi, l’homme politique algérien a ajouté que le processus de révision du système juridique de l’investissement initié par le gouvernement algérien contribuera à rendre le climat des affaires en Algérie plus attractif pour les investisseurs locaux et étrangers.