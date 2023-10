L’ambassadeur palestinien reconnaissant envers la solidarité des Algériens

L’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita, a exprimé sa reconnaissance envers le peuple algérien pour son élan de solidarité en faveur de la cause palestinienne lors de sa participation à une marche grandiose organisée à Alger et dans de nombreuses autres wilayas aujourd’hui, le jeudi 19 octobre 2023.

En effet, lors de cette marche historique, Abu Aita a déclaré à l’Algérie Presse Service (APS) : « Cette marche historique exprime bel et bien la position de solidarité du peuple algérien avec son frère palestinien victime des crimes ignobles de l’occupant sioniste. » Il a également ajouté que cette marche était un cri de justice visant à réaffirmer le soutien et la solidarité du peuple et du gouvernement algériens envers le peuple palestinien.

Plusieurs formations politiques, organisations de la société civile et organes consultatifs ont réitéré leur soutien absolu au peuple palestinien lors de cette marche. Ils ont dénoncé les crimes perpétrés par les forces de l’occupant sioniste et ont appelé la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre un terme aux massacres qui ont touché les plus vulnérables, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées.

Une mobilisation nationale pour soutenir la Palestine

En outre, la marche de solidarité avec le peuple palestinien, qui a commencé sur la Place du 1er Mai et a traversé les principales artères de la capitale jusqu’à la Place des Martyrs, a été massivement suivie par les citoyens. Ils ont exprimé leur solidarité avec leurs frères palestiniens et ont condamné l’agression sioniste barbare.

Pour conclure, de nombreuses marches similaires ont été organisées également dans l’ensemble des wilayas du pays suite à l’appel lancé par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile.