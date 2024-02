L’ambassadeur du Canada conquis par les délicieuses pâtisseries algériennes

Riche et variée, la pâtisserie algérienne, tout comme la cuisine traditionnelle, fait partie des éléments marquant l’identité et de la culture du pays. Transmises de génération en génération, nos recettes traditionnelles arrivent à se distinguer dans les plus prestigieux concours culinaires.

Rappelons, dernièrement, le site spécialisé dans les conseils culinaires, TasteAtlas, a choisi le Makrout El Louz comme le meilleur gâteau du monde pour l’année 2023. Dans ce sillage, l’Algérienne Salima Ramdani a réussi à porter haut les couleurs de son pays et à offrir une nouvelle victoire pour la cuisine algérienne, en remportant l’édition québécoise du concours télévisé, Le Meilleur pâtissier.

Michael Callan, l’ambassadeur du Canada en Algérie, fan de la pâtisserie traditionnelle

En cette occasion, s’exprimant, dans un message mis en ligne sur sa page Facebook, Michael Callan, l’ambassadeur du Canada en Algérie, a adressé ses félicitations pour la talentueuse pâtissière qui a remporté le titre du meilleur pâtissier au Québec.

En effet, Michael Callan a fait part de son penchant pour les pâtisseries algériennes et a déclaré « D’après ce que j’ai pu goûter des pâtisseries algériennes, je ne suis pas surpris que vous ayez été couronnés comme « Meilleur Pâtissier du Québec ».

Ce n’est pas la première fois qu’un diplomate apprécie les gâteaux traditionnels algériens. Rappelons, l’ambassadrice des USA en Algérie, en l’occurrence Elisabeth Moore Aubin, a, elle aussi, été séduite en dégustant les gâteaux traditionnels algériens. D’ailleurs, elle a même partagé ses impressions en dégustant quelques variétés.

Reposant sur des spécialités ancestrales, la pâtisserie algérienne est née dans les plus anciennes villes du pays. Grâce à des recettes transmises de génération en génération, les femmes algériennes font de ce savoir-faire leur spécialité et allient entre créativité et modernité tout en conservant les codes de la pâtisserie traditionnelle.

