Ce n’est pas un secret, l’Algérie attire depuis la nuit des temps les amoureux de la nature, venus assouvir leur envie de s’évader face à des paysages exceptionnels et époustouflants.

Plusieurs étrangers se lancent dans cette aventure dans notre pays, dans le but de vivre dans les images qu’ils ont vu de l’Algérie. Jeunes, vieux, retraités et responsables politiques, ils sont tous séduits. Cette fois-ci, c’était au tour de l’Ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, Thomas Eckert de se laisser charmer par nos paysages.

L’Algérie, une découverte et une aventure

« Impossible d’être en Algérie sans visiter les lieux magnifiques dont regorge ce pays. Mon épouse et moi avons adoré partir récemment à la découverte de Cherchell et de son port mythique » a-t-il publié sur son compte Twitter officiel, demandant par la même occasion aux internautes de lui recommander d’autres endroits à visiter et découvrir.

Les réponses citaient plusieurs endroits aux images envoûtantes, à savoir la Casbah de Dellys à Boumerdes, Ziamah Mansouriah à Jijel ou encore le pic des singes à Béjaïa.

Visiter l’Algérie c’est visiter un continent

« Si vous regardez d’autres pays, vous trouverez généralement les mêmes particularités partout. Mais en Algérie, chaque ville est complètement différente de l’autre. Le pays jouit d’une grande diversité, chaque ville est unique, c’est pour cela qu’on l’appelle le continent » ce sont les paroles d’un « globetrotteur » ensorcelé par les paysages algériens, il s’agit de l’Américain Paul Wolfsburg. Ce dernier garde de bons souvenirs de son expérience en Algérie, que ce soit en terme d’aventure ou d’intégration, il affirme avoir été surpris par la gentillesse et l’hospitalité des Algériens.

Il a été particulièrement marqué par le Sud Algérien, précisément Timimoune et ses immeubles rouges, son coucher de soleil exceptionnel et son originalité.