L’ambassadeur de France Stéphane Romatet désormais déclaré “persona non grata” en Algérie ?

Le climat diplomatique entre la France et l’Algérie se dégrade de nouveau après un numéro controversé de « Complément d’enquête » diffusé sur France 2. Les autorités algériennes ont vivement réagi, dénonçant un contenu qu’elles jugent être un « tissu de contre-vérités profondément offensantes et inutilement provocatrices ».

À la suite de cette polémique, une déclaration a particulièrement enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures : lors de la dernière émission Hebdo Show Algeria, intitulée « France 2 orientée, extrême droite désorientée et complots émiratis fomentés », diffusée sur la chaîne AL24 News, le chroniqueur et expert en relations internationales, Badis Khenissa, a affirmé que l’ambassadeur de France, Stéphane Romatet, serait désormais considéré comme « indésirable » en Algérie.

Cette décision aurait été motivée par sa participation au numéro polémique de « Complément d’enquête », intitulé « Rumeurs et coups tordus : la guerre secrète France-Algérie ».

🔴Depuis des décennies, le thermomètre France-Algérie alterne entre chaud, froid… et glacial ! Voilà 9 mois que l’ambassadeur Stéphane Romatet a quitté Alger, rappelé à Paris par Emmanuel Macron. 9 mois, du jamais vu ! Le diplomate se dit inquiet « d’une crise qui dure ». pic.twitter.com/OrgytJBELQ — Complément d’enquête (@Cdenquete) January 21, 2026

Stéphane Romatet déclaré « Persona non grata » en Algérie ?

D’après la chaîne AL24 News, l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, serait désormais considéré comme « indésirable ». Cette mesure ferait suite à ses récentes interventions médiatiques, notamment dans le documentaire polémique, portant sur l’état des relations bilatérales entre les deux pays.

S’exprimant lors de l’émission hebdomadaire du samedi 25 janvier 2026, Badis Khenissa a affirmé, sans toutefois s’appuyer sur un communiqué officiel, que « ce type de comportement n’honore ni la diplomatie, ni ses us et ses coutumes ». Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été publiée, ces propos visaient directement l’intervention du diplomate sur France 2 jeudi dernier.

Par ailleurs, Badis Khenissa a révélé, en s’appuyant sur « des sources privées », que les autorités algériennes auraient également décidé « d’interdire la famille du journaliste Christophe Gleizes de lui rendre visite en prison ». Cette décision aurait été prise au nom du principe de réciprocité, après que « la France a refusé à la famille d’un diplomate algérien, incarcéré sur son sol, le droit de visite ».

Pour rappel, le diplomate algérien est emprisonné en France dans le cadre de l’affaire de l’enlèvement présumé du nommé Amir Boukhors, alias Amir DZ. Le journaliste français, quant à lui, a été condamné par la justice algérienne à sept ans de prison pour apologie de terrorisme.

Le MAE dénonce une « véritable agression » contre l’Algérie

Ces événements s’inscrivent dans une période de fortes turbulences diplomatiques persistantes depuis près de deux ans. La crise s’est accentuée récemment suite à la diffusion d’une émission sur France 2, jugée par le ministère des Affaires étrangères comme un tissu de « purs mensonges » et une « véritable agression » contre la souveraineté de l’Algérie. En signe de protestation, le chargé d’affaires français a été officiellement convoqué à Alger.

Le ministère des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires français suite à la diffusion sur France 2 d’un documentaire jugé offensant. Alger dénonce un « tissu de contre-vérités profondément offensantes et inutilement provocatrices » et souligne l' »extrême gravité » d’une situation perçue comme une agression cautionnée par les autorités françaises.

Le gouvernement pointe du doigt l’implication de l’ambassadeur de France et condamne avec une « extrême vigueur » cette émission, y voyant une volonté de maintenir une crise permanente. En conséquence, l’Algérie avertit qu’elle se « réserve le droit de donner toutes les suites que la gravité de tels agissements pourrait appeler ».

