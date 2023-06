L’ambassade US lance la bourse Fulbright FLTA pour les enseignants d’anglais

Les ambassades américaines dans le monde proposent différents programmes d’échanges éducatifs et culturels. Certains de ces programmes s’adressent aussi bien aux étudiants étrangers qu’aux professionnels. Par exemple, le programme FLTA est destiné aux enseignants de langue anglaise.

Aujourd’hui, le gouvernement américain offre aux enseignants algériens une opportunité d’obtenir des bourses grâce à un programme d’échange éducatif et culturel entièrement financé.

La bourse américaine Fulbright FLTA ouverte aux enseignants de langue anglaise algériens

L’ambassade des États-Unis en Algérie a partagé des informations sur le programme Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) pour l’année 2024-2025. Ce programme permet aux enseignants qualifiés d’enseigner la langue arabe dans une université américaine pendant une année complète financée.

L’objectif de cette initiative est de renforcer l’enseignement des langues étrangères dans les collèges et universités américains. De plus, les participants ont l’opportunité de suivre des cours américains de niveau universitaire et d’améliorer leur méthodologie d’enseignement.

L’ambassade US à Alger a annoncé que les candidatures pour le programme FLTA sont toujours ouvertes, et la date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 2 juillet 2023. Les conditions requises pour postuler sont les suivantes :