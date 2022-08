L’ambassade Pays-Bas en Algérie lance une bourse pour les travailleurs

L’ambassade des Pays-Bas en Algérie offre, chaque année, la possibilité de participer à un ensemble de formations dans le cadre de la Bourse SHIRAKA. Pour 2022, elle a prévu 13 formations dans plusieurs domaines d’activités. Dans ce même sillage, la représentation diplomatique des Pays-Bas en Algérie a dévoilé le dernier délai des inscriptions pour la dernière formation du programme Shiraka, pour l’année 2022.

En effet, conformément à son communiqué rendu public sur sa page officielle, cette représentation diplomatique fixe le dernier délai des inscriptions à la bourse offerte dans le cadre de la formation qui porte sur le « Développement commercial et diplomatie économique », pour le 8 septembre prochain.

Pourquoi s’inscrire à la formation « Développement commercial et diplomatie économique » dans le cadre de la course SHIRAKA?

La participation à la formation » Développement commercial et diplomatie économique » du programme SHIRAKA, offre de multiples avantages. Notamment :

Un renforcement des connaissances dans le domaine de la diplomatie économique et de la promotion commerciale;

Acquisition de nouvelles compétences, notamment dans l’élaboration d’une politique économique et commerciale efficace;

La mise en réseau avec des homologues en Algérie , mais aussi en provenance des Pays-Bas.

Par ailleurs, pour être éligible à cette bourse, le candidat doit présenter une expérience de travail dans un organisme public. Le programme Shiraka offre également cette opportunité aux personnes qui travaillent dans des établissements semi-publics, notamment en relation avec le gouvernement.

Ainsi, pour participer, il convient de se rendre sur le site du programme Shiraka et d’y postuler. À l’issue d’une première sélection, uniquement 25 personnes seront retenues pour participer à cette formation.

Quel est le programme de la formation « Développement commercial et diplomatie économique » de la bourse SHIRAKA ?

La formation « Développement commercial et diplomatie économique » du programme SHIRAKA débutera le 17 octobre 2022 et s’étalera sur deux semaines. Par ailleurs, son programme comporte quatre cours en ligne et cinq autres en présentiel. Mais aussi des visites d’études et des activités sociales.

Au terme de ses neuf jours de travail, les candidats retenus participeront à une dernière séance en ligne. Où seront présentés les plans d’action et les retours de chaque pays participant à cette formation. Un certificat de participation sera accordé à chaque candidat pour clôturer cette formation.