L’ambassade du Japon dévoile un nouveau programme de bourses pour les Algériens

L’ambassade du Japon en Algérie a dévoilé un nouveau programme de bourses, organisé par l’Agence japonaise de coopération internationale JICA et l’université égypto-japonaise des sciences et des technologies, à l’adresse des doctorants qui souhaitent poursuivre leurs études, dans les domaines des sciences, technologies et innovations.

L’ambassade du Japon en Algérie et le JICA informe que le dernier délai de soumettre les candidatures; pour profiter de ce programme de bourses. Et poursuivre leurs études en Master et au doctorat, est fixé pour le 10 février 2024.

Programme de bourses E-JUST TICAD8 : modalités d’inscription

Un total de 62 bourses, 20 places pour le Master et 42 pour le doctorat, est offert par ce nouveau programme pour les candidats qui souhaite entamer le programme dès l’automne 2024. En effet, E-JUST TICAD8 s’adresse aux étudiants résidant dans l’un des pays du continent africain, y compris pour les Algériens. Notamment, ceux qui souhaitent obtenir leurs diplômes de master et de doctorat puis retourner dans leurs pays d’origine.

De plus, ce programme de bourses est complètement financé et prend en charge :

Les frais de scolarité ;

l’hébergement du candidat ;

Les soins médicaux ;

Les frais du billet de voyage en aller-retour ;

Une allocation mensuelle est attribuée au candidat.

Comment postuler à ce programme ?

Par ailleurs, pour pouvoir profiter de ce programme de bourses, les personnes intéressées doivent consulter le site E-JUST (cliquer ici), et remplir le formulaire de candidature en ligne. Et ce, tout en y joignant tous les documents requis. Rappelons, ces bourses ont pour durée de deux ans avec six mois de cours préparatoires pour les candidats qui postulent pour un Master. Et de trois ans pour le cycle du doctorat.

En revanche, les bourses E-JUST suivent un programme à plein temps. En d’autres termes, les candidats sélectionnés se consacrent pleinement à leurs études et leurs recherches et ne sont pas autorisés à travailler ailleurs, pendant la période de cette bourse.

