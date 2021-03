L’ambassade des USA lance un programme destiné aux femmes Algériennes

L’ambassade des États-Unis d’Amérique en Algérie a annoncé, hier soir, le lancement d’un programme destiné aux femmes Algériennes. Cette annonce vise la participation de détentrices de plusieurs diplômes, dans un programme d’échange d’une durée de 5 semaines, aux USA.

Ce programme annoncé par l’ambassade des états Unis en Algérie est destinées aux femmes Algériennes détentrices de diplômes en Sciences, Technologies, ou en Mathématiques, avec toutefois une expérience de plus de 2 ans dans le domaine.

L’ambassade des États-Unis d’Amériques a également précisé qu’il s’agit d’un programme d’échange d’une durée de 5 semaines. Les gagnantes vont donc pouvoir bénéficier d’une prise en charge totale pendant 5 semaines à San Francisco, et à la silicon valley, et ainsi faire partie de 113 femmes de 12 pays à travers le monde.

Ce programme consiste, selon le communiqué de l’ambassade des États-Unis en Algérie, en la participation de ces femmes dans de diverses activités liées au leadership. Elles vont également pouvoir travailler sur divers projets au niveau d’entreprises américaines, dans le domaine de leurs études.

Ce programme vise, selon le même communiqué, à permettre et à consolider la communication entre les femmes travailleuses à travers le monde. Le dernier délai pour s’inscrire sera le 5 mai 2021, précise l’ambassade américaine en Algérie.

Une bourse prestigieuse pour les Algériens

Dans un autre communiqué publié il y a deux jours, l’ambassade des États unis d’Amériques en Algérie, avait annoncé que le programme « Fulbright pour les étudiants étrangers » a été lancé pour l’année 2022/2023.

Un appel à candidature a été donc émis par cette ambassade pour les étudiants Algériens. Ce programme est la “la plus prestigieuse des bourses”, selon le communiqué de l’ambassade. Il s’agit d’une bourse qui fournit une prise en charge totale, qui a pour but de permettre à son bénéficiaire de décrocher un Master en USA.

Cette bourse garantie au bénéficiaire la prise en charge de ses frais de scolarité et d’admission, mais également une allocation pour le loyer, la nourriture, et l’achat des livres et du matériel d’études. Cette bourse comprend également une assurance médicale.