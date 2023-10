L’ambassade des USA lance le programme SUSI pour les étudiants algériens

L’ambassade des USA en Algérie a lancé un nouveau programme de bourses à l’adresse des étudiants algériens. Il s’agit de son fameux programme SUSI, qui permet aux lauréats d’améliorer leurs compétences en leadership et d’explorer des sous-thèmes différents.

En effet, plusieurs thématiques sont concernées, notamment la création des économies durables, les inégalités au sein des économies, l’entrepreneuriat et ses écosystèmes …

Programme SUSI 2024 aux USA pour Algériens : modalités d’inscription

Sur son site officiel, l’ambassade des États-Unis d’Amérique en Algérie informe du lancement des inscriptions pour le programme SUSI Student Leaders on Economic Empowerment. Les étudiants algériens intéressés disposent jusqu’au 30 novembre 2023, pour envoyer leurs candidatures.

Ce programme de bourses s’étale sur une période de cinq à six semaines, à partir de l’été 2024. Sont concernés par le programme SUSI, les étudiants algériens du premier cycle universitaires. Qui poursuivent leurs études dans plusieurs domaines, à savoir : Sciences et technologies, sciences humaines et sociales, commerces…

Par ailleurs, ces candidats sont appelés à respecter un certain nombre d’exigences, notamment être âgé entre 18 et 25 ans, et avoir de solides connaissances en langue anglaise. Sont aussi concernés par ce programme, les étudiants auxquels il reste au moins un semestre pour accomplir leur premier cycle dans les universités algériennes.

Comment postuler au programme de bourses SUSI 2024 ?

Le programme SUSI exige que les candidats concernés s’engagent à revenir dans leur pays, une fois le programme achevé. Pour pouvoir participer à ce programme au sein de l’un des campus universitaires aux USA, les étudiants algériens intéressés sont appelés soumettre leurs candidatures en ligne (cliquer ici), avant la date limite indiquée par la représentation diplomatique des USA en Algérie.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’ambassade lance ce genre d’initiatives en faveur des ressortissants algériens. Parmi ses célèbres programmes, Le Fulbright pour les enseignants et étudiants algériens.

