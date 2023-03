L’ambassade des USA lance la bourse Fulbright pour les étudiants algériens

Bonne nouvelle pour les étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs cursus aux USA. L’ambassade US à Alger a ouvert les inscriptions pour son célèbre programme, le Fulbright pour 2024 – 2025. Une belle occasion qui s’offre aux étudiants algériens pour expérimenter la vie aux USA et de partager la culture et les traditions de l’Algérie avec les Américains.

En effet, dans un communiqué publié sur sa page officielle, la représentation diplomatique des USA en Algérie informe que les inscriptions sont désormais ouvertes pour sa bourse Fulbright et le dernier délai pour postuler est fixé pour le 15 mai 2023.

Qu’est-ce que le programme Fulbright ?

La bourse Fulbright des USA, un programme d’échanges pour les étudiants étrangers, permettant à ces derniers de profiter d’une expérience de vie à l’Américaine et de poursuivre leurs études dans ce pays. Cette bourse d’études met à disposition de ses candidats de nombreux avantages, dont :

La couverture totale des frais de scolarités et des études supérieurs aux USA ;

La prise en charge des frais de voyages et des équipements requis pour les études ;

Une allocation mensuelle pour assurer l’hébergement et les repas ;

Une assurance complémentaire pour la santé et les accidents.

La bourse Fulbright est dédiée pour les étudiants algériens disposant d’un diplôme de licence ou plus. La maitrise de la langue anglaise est exigée dans ce programme. En effet, les étudiants intéressés doivent avoir un score minimum de 92 au TOEFL IBT ou un score global de 6,5 à l’IELTS.

Ce programme concerne de nombreux domaines d’études, y compris la science, technologie et l’ingénierie. Mais aussi, les sciences humaines et sociales. Cependant, les spécialités comportant un volet clinique, telle que la médecine, ne sont pas concernées par ce programme.

Comment postuler pour la Bourse Fulbright ?

Les étudiants algériens intéressés par le programme d’études Fulbright peuvent envoyer leurs candidatures sur le site officiel de l’ambassade US à Alger (cliquer ici). En revanche, ces candidats sont appelés à transférer un dossier complet comportant :

Des copies des relevés de note et des diplômes traduits par un bureau de traduction agréé ;

Les résultats des tests TOEFL ou de l’IELTS datant de moins de deux ans ;

Un Curriculum Vitae mis à jour et détaillant les formations et les expériences du candidat ;

Trois lettres de recommandations rédigées en anglais ;

Une déclaration personnelle du candidat, décrivant son objectif d’études et ses motivations.

La sélection des lauréats se fera en prenant compte du mérite, du potentiel de leadership, de l’excellence académique, mais aussi sur la base de la capacité du candidat à s’adapter à la vie aux USA. Les candidats sélectionnés seront appelés à se présenter pour des entretiens à Alger, durant le mois de juin 2023.

| À LIRE AUSSI :

>> L’Italie offre une nouvelle bourse aux étudiants algériens en 2023

>> Étudier en France : nouvelles bourses pour les doctorants algériens