L’ambassade des USA félicite Belgacem Haba, un inventeur algérien

Les Algériens se démarquent souvent grâce à leurs compétences intellectuelles a travers le monde , et le secteur de la recherche qu’elle soit scientifique ou pas compte de nombreuses personnes de nationalité algérienne.

C’est le cas de Belgacem Haba, un algéro-américain issu de la province d’El M’Ghair qui brille au delà des frontières de part ses innombrables travaux reconnus. L’inventeur s’est vu félicité par l’ambassade des états unis en Algerie dans une publication postée sur la page Facebook officielle de l’institution américaine.

Elle affirme être « fiere de l’inventeur qui est l’inventeur le plus prolifique de la Silicon Valley en 2008 ». En effet, selon « Moubachir Sillicon Valley » il aurait été a l’origine de 325 demandes ou dépôts de brevets.

Spécialisé dans l’ingénierie électronique Belgacem est a présent a l’origine de plus de 1700 brevets a travers le monde dont 700 aux Etats-Unis d’Amérique faisant de lui une réelle référence en termes de réussite intellectuelle.

L’ambassade des États-Unis propose une prestigieuse bourse aux Algériens

Le programme Fulbright est un système de bourses d’étude très sélectif initié par les USA en partenariat avec 160 pays dans le monde. Il permet aux étudiants diplômés, aux professionnels et mais aussi aux artistes de mener des études et des recherches aux États-Unis. C’est dans le cadre de cette bourse que l’ambassade du pays revient sur le fait que les Algériens soient concernés rappelant l’aspect très avantageux de ce programme car « c’est une bourse entièrement financée pour une maîtrise aux Etats-unis ».

En effet, même s’il est très sélectif ce programme reste basé sur la méritocratie et apporte beaucoup d’avantages aux bénéficiaires comme la prise en charge des frais et droits de scolarité, l’allocation de logement et de pension mensuelle; le système de couverture complémentaire en matière de santé et d’accident.. Etc.

Néanmoins d’après le site officiel

certaines conditions doivent être respectées par les demandeurs s’ils veulent être autorisés à postuler. Ils doivent etre de nationalité algérienne et y séjourner au court de la phase de candidature, de sélection et de validation, avoir d’une solide formation universitaire et éventuellement avoir deux ans d’expérience professionnelle. De plus, les postulants doivent avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise justifiée par un TOEFL IBT avec une note minimale de 92 ou une note globale de 6,5 à l’IELTS.