L’ambassade des USA et l’Algérie célèbrent 230 ans de paix et d’amitié

Le 5 septembre 2025, l’ambassade des États-Unis en Algérie a célébré le 230ᵉ anniversaire du traité de paix et d’amitié signé avec la Régence d’Alger en 1795. À cette occasion, la mission diplomatique a publié un communiqué officiel, accompagné d’une courte vidéo, soulignant que cet accord figure parmi les plus anciennes relations de partenariat pour les États-Unis. L’ambassade a tenu à célébrer cette longévité en évoquant une amitié durable et des valeurs partagées, adressant ses vœux à « tous les Algériens et Américains » à l’occasion de cet anniversaire.

Le 5 septembre 1795, l’accord connu comme traité de paix et d’amitié entre les États-Unis et la Régence d’Alger a été conclu, marquant l’un des tout premiers traités diplomatiques des États-Unis. Il visait à mettre fin aux tensions maritimes en Méditerranée, assurant la protection des navires américains en échange de contributions financières. Ce texte diplomatique est resté en vigueur pendant plusieurs décennies et fait partie des documents fondateurs conservés dans les archives officielles américaines, témoignant de la solidité initiale des relations entre les deux entités.

Une coopération actuelle riche de programmes d’échange

De nos jours, la coopération entre les deux pays se manifeste à travers des programmes d’échanges éducatifs, culturels et professionnels. L’English Teaching Assistant (ETA) et le programme Fulbright U.S. Scholars sont actifs en Algérie, favorisant la mobilité académique et les liens scientifiques entre les universités des deux pays.

Par ailleurs, le Professional Fellows Program (PFP) pour la région Moyen-Orient-Afrique du Nord continue d’offrir des échanges professionnels bilatéraux. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie diplomatique visant à renforcer les connaissances mutuelles et les compétences partagées.