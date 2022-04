L’ambassade des USA annonce une bourse : les Algériens concernés

Au titre du programme Fulbright pour étudiants étrangers, l’appel à candidatures a été lancé pour l’année 2022/2023, a annoncé dimanche 21 mars de l’année en cours, l’ambassade des États-Unis en Algérie dans un communiqué.

« Enfin, il est temps pour notre bourse la plus importante et la plus prestigieuse! Les programmes Fulbright offrent à plusieurs Algériens une bourse entièrement financée pour une maîtrise aux États-Unis », a déclaré la représentation diplomatie US à Alger.

La bourse Fulbright destinée aux étudiants étrangers représente le premier programme d’échange international soutenu par le gouvernement américain. Il a pour but de renforcer la compréhension mutuelle entre les citoyens des États-Unis et de l’Algérie. Le programme Fulbright Foreign Student donne la possibilité aux étudiants de troisième cycle de préparer un master aux États-Unis.

Les candidats ont aussi l’occasion de faire l’expérience de la vie aux États-Unis tout en partageant la culture et les traditions propres à l’Algérie avec les Américains. Par ailleurs, les participants sont sélectionnés dans le cadre d’un concours ouvert basé sur le mérite, dans lequel sont pris en compte les qualités de leadership, d’excellence académique ainsi que la capacité à pouvoir s’adapter aux conditions de vie aux Etats-Unis.

En détail, Cette initiative très compétitive se fonde sur les performances académiques du candidat, les avantages potentiels pour la société algérienne dans son ensemble du programme d’études proposé, son aptitude et sa volonté de contribuer à la vie de sa communauté. En revanche, les personnes désireuses de s’inscrire à un cursus de PHD sont exclues de cette bourse.

Ce programme prend en charge :

Les frais et droits de scolarité nécessaires pour des études supérieures aux États-Unis;

Les allocations relatives aux livres et au matériel;

Une allocation de logement et de pension mensuelle;

Un système de couverture complémentaire en matière de santé et d’accident;

La participation à des programmes de développement Fulbright.

L’éligibilité au programme Fulbright pour les étudiants étrangers

Pour profiter de ce programme, le demandeur doit être de nationalité algérienne et séjourner en Algérie tout au long du processus de candidature, de sélection et de validation, justifier d’une solide formation universitaire et éventuellement avoir deux ans d’expérience professionnelle, peut-on lire sur le site officiel de l’ambassade.

Le candidat en question doit aussi disposer d’une très bonne maîtrise de l’anglais. A ce titre, un TOEFL IBT ayant obtenu une note minimale de 92 ou une note globale de 6,5 à l’IELTS est exigé ( obligatoirement une note minimale de 6 pour chaque test).

« La maîtrise de l’anglais est requise et les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat d’une institution accréditée (un programme de quatre ans dans le cadre du système classique ou un programme de cinq ans dans le cadre du système de licence Master’s Doctorate (LMD)) », a précisé la même source. Les candidats ont ainsi un délai jusqu’à le 2 mai 2022 pour postuler.