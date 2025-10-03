L’Ambassade des États-Unis met à l’honneur la bande dessinée américaine au FIBDA 2025

L’Ambassade des États-Unis à Alger renouvelle son engagement culturel en participant au Festival International de la Bande Dessinée d’Alger (FIBDA), qui se tient du 1ᵉʳ au 5 octobre 2025. Présente depuis 2018 à cet événement majeur, la représentation américaine continue de renforcer les échanges artistiques et de célébrer la créativité sous toutes ses formes.

Cette année, la section de Diplomatie publique de l’Ambassade parraine un stand qui accueille deux invitées de renom : la dessinatrice américaine Alitha Martinez et la professeure Alexandra Gueydan-Turek, spécialiste de la bande dessinée arabe et nord-africaine.

Lauréate de plusieurs distinctions, Alitha Martinez s’est imposée comme une figure incontournable de la scène internationale grâce à son travail sur des titres emblématiques tels que Iron Man, Batgirl, Moon Girl and Devil Dinosaur ou encore Black Panther : World of Wakanda. Sa venue à Alger représente une opportunité unique pour le public de découvrir de près son univers et son approche artistique.

Universitaire reconnue du Swarthmore College, Alexandra Gueydan-Turek consacre ses recherches à l’étude de la bande dessinée arabe et nord-africaine. Son expertise souligne l’importance du neuvième art comme outil de narration et de compréhension des sociétés contemporaines.

Des rencontres et des échanges au cœur du festival

Durant le FIBDA, Martinez et Gueydan-Turek animeront des discussions, des ateliers et des rencontres avec des artistes algériens, des étudiants et des passionnés de bande dessinée. Ces échanges permettront d’explorer le rôle de la BD comme vecteur d’innovation, de dialogue interculturel et de créativité partagée.

« L’Ambassade des États-Unis à Alger est fière de poursuivre sa tradition de participation au Festival International de la Bande Dessinée d’Alger (FIBDA), une célébration importante de la créativité, de l’imagination et de l’échange culturel », a déclaré l’Ambassadrice des États-Unis, Elizabeth Moore Aubin.

La présence américaine au FIBDA témoigne de la vitalité des liens culturels entre les deux pays et de leur volonté commune de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle à travers les arts. Plus qu’une simple participation, il s’agit d’un engagement en faveur du dialogue, de la diversité et de la création.