L’ambassade de Palestine en Algérie exprime sa gratitude à Tebboune pour son soutien

La reconnaissance du soutien inconditionnel du Président Abdelmadjid Tebboune à la cause palestinienne a été chaleureusement saluée par l’Ambassade de l’État de Palestine en Algérie. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’ambassade a exprimé sa gratitude envers le Président Tebboune pour ses actions exemplaires en faveur de la Palestine.

En effet, face à l’oppression et à l’exode forcé subis par le peuple palestinien depuis plus d’un mois, et le manque d’engagement de la communauté internationale, l’ambassade palestinienne a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Président de la République.

De plus, l’Ambassade de l’État de Palestine en Algérie a souligné l’importance cruciale du soutien du Président Tebboune dans la lutte contre l’occupation israélienne. Elle a salué son engagement ferme en faveur de la cause palestinienne dans un contexte marqué par des actes d’oppression et de déplacement massif de la population palestinienne.

L’ambassade a noté que le Président Tebboune a pris position contre l’injustice et l’impunité qui sévissent dans la région depuis de nombreuses années. Elle a souligné l’importance de son rôle en tant que leader de la région, incitant d’autres dirigeants à suivre son exemple.

Un appel à la justice internationale

Par ailleurs, l’Ambassade de Palestine a également salué la récente déclaration du Président Tebboune, dans laquelle il a appelé les experts juridiques arabes, les organisations des droits de l’homme et les personnes de conscience du monde entier à intenter une action en justice devant la Cour pénale internationale contre l’État d’Israël.

En conclusion, l’Ambassade de Palestine en Algérie a lancé un appel vibrant à toutes les nations du monde libre et civilisé. Elle les a encouragées à suivre l’exemple du Président Tebboune en apportant leur soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Exhortant aussi les nations du monde à se tenir aux côtés de la Palestine, à promouvoir les valeurs de justice, d’éthique et d’humanité, et à prendre position contre l’injustice perpétrée par l’occupation israélienne.