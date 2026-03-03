L’ambassade de l’Inde alerte ses ressortissants en Algérie : on vous explique pourquoi

Ces derniers jours, l’ambassade de l’Inde en Algérie a fait l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux après la publication d’une alerte sécuritaire jugée « injustifiée » par les internautes algériens. Face à l’indignation générale, la représentation diplomatique a dû apporter des clarifications en urgence.

Tout commence le 28 février 2026. Dans un document officiel intitulé « ADVISORY », l’Ambassade de l’Inde à Alger interpelle ses ressortissants. Le texte appelle les citoyens indiens résidant en Algérie à faire preuve de « vigilance maximale », à suivre les procédures d’urgence locales et, surtout, à « éviter les déplacements inutiles ».

Bien que le communiqué mentionne « la situation actuelle dans la région », il ne précise pas explicitement de quelle région il s’agit. Dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales, cette formulation ambiguë a immédiatement été interprétée par les internautes comme une remise en cause de « la stabilité sécuritaire du pays ».

L’ambassade de l’Inde en Algérie appelle ses ressortissants à la vigilance

« Compte tenu de la situation actuelle dans la région, tous les ressortissants indiens en Algérie sont priés de rester vigilants et de respecter les consignes de sécurité et les procédures d’urgence préconisées localement. Veuillez faire preuve de prudence et éviter tout déplacement inutile », indique l’ambassade dans son premier communiqué.

La réaction des internautes algériens ne s’est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, le communiqué est devenu viral en quelques heures, suscitant l’incompréhension.

En effet, beaucoup d’internautes ont rappelé que l’Algérie jouit d’une « stabilité sécuritaire » et ont perçu cet appel à limiter les déplacements comme une « alerte injustifiée ». D’autres commentaires ont critiqué une communication diplomatique jugée « maladroite », estimant que l’ambassade créait un climat « d’anxiété sans fondement tangible sur le territoire national ».

L’ambassade de l’Inde met les points sur les « i »

Face à l’ampleur de la polémique, l’ambassade de l’Inde en Algérie a publié un second document pour rectifier le tir. Dans ce nouveau communiqué publié le 2 mars 2026, les services diplomatiques indiens apportent des précisions importantes.

En effet, selon le document, l’alerte ne concernait pas la sécurité intérieure de l’Algérie, mais s’adressait spécifiquement aux ressortissants indiens dont les vols vers l’Inde ont été impactés. L’ambassade précise par ailleurs que le terme « la région » employé dans le premier texte faisait exclusivement référence au Moyen-Orient, zone de transit majeure pour les liaisons aériennes entre l’Afrique du Nord et l’Inde.



« L’Ambassade de l’Inde en Algérie précise que l’avis publié le 28 février 2026 était destiné uniquement aux ressortissants indiens en Algérie dont les vols vers l’Inde ont été impactés en raison de leur transit par le Moyen-Orient. La région mentionnée dans l’avis était le Moyen-Orient« , lit-on dans le communiqué en question.

