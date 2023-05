L’ambassade de Chine célèbre le 60e anniversaire de l’équipe médicale chinoise en Algérie

Ce dimanche 21 mai 2023, l’ambassade de Chine en Algérie a célébré le 60e anniversaire de l’envoi de l’équipe médicale chinoise en Algérie. Un événement historique qui a eu lieu au lendemain de l’Indépendance de l’Algérie, en 1963.

La réception s’est déroulée à l’Hôtel El Aurassi, à Alger, en présence de Son Excellence M. LI Jian, Ambassadeur de Chine en Algérie, de Mme LI Bin, vice-présidente du 13e Comité national de la CCPPC, du secrétaire général du ministère algérien de la Santé, des membres de l’équipe médicale chinoise en Algérie ainsi que de nombreux invités distingués.

L’équipe médicale chinoise a soigné plus de 27 millions d’Algériens en 60 ans

Dans l’allocution qu’il a prononcée à cette occasion, l’Ambassadeur de Chine en Algérie, SE LI Jian, a d’abord tenu à exprimer ses sincères remerciements à tous ceux qui soutiennent l’action de l’équipe médicale chinoise en Algérie et qui, plus généralement contribuent à renforcer la coopération médicale entre les deux pays.

Ensuite, SE l’Ambassadeur est revenu sur l’histoire de l’équipe médicale chinoise en Algérie. À ce propos, il a rappelé qu’il y a 60 ans (en 1963), sur la demande de l’Algérie, le gouvernement chinois a envoyé une équipe médicale dans le pays. Il s’agissait de la première équipe médicale que le chine a envoyée à l’étranger. « Ce qui revêt, a-t-il souligné, une signification toute particulière. »

En second lieu, SE LI Jian a énuméré quelques-unes des contributions de l’équipe médicale chinoise en Algérie. Il a ainsi fait savoir que depuis 60 ans, 27 équipes qui comptent au total 3522 membres « ont, de manière désintéressée, sauvé des vies et soigné des blessés ». Ces équipes successives ont soigné plus de 27 millions d’Algériens, mis au monde plus de 2 millions de nouveau-nés et effectué quelque 1,75 million d’opérations chirurgicales.

« Que ce soit pendant la décennie noire ou durant la pandémie du Covid-19, [les membres des équipes médicales chinoises] ont tenu bon en restant toujours en première ligne de la lutte pour sauver les vies », a insisté SE l’Ambassadeur.

Dans le domaine de la formation, l’équipe médicale chinoise en Algérie a formé, depuis 1963, environ 15 000 professionnels de santé ; elle a participé à plus de 600 échanges académiques, comme elle a promu l’apprentissage mutuel des médecines traditionnelles chinoise et algérienne. En outre, elle a perfectionné le savoir-faire algérien en matière d’interventions chirurgicales majeures et de traitement des maladies graves.

L’épreuve du Covid-19 a ouvert un nouveau chapitre dans la coopération médicale entre l’Algérie et la Chine

En troisième lieu, SE LI Jian a rappelé que la Chine et l’Algérie ont signé deux mémorandums d’entente pour promouvoir la construction du Centre sino-algérien de médecine chinoise et du Centre sino-algérien de gynécologie et d’obstétrique.

SE l’Ambassadeur n’a pas manqué de revenir sur l’épisode du Covid-19. À ce propos, il a spécifié que l’Algérie a été parmi les premiers pays à faire don de fournitures anti-pandémiques urgentes à la Chine. En retour, la Chine a été le premier pays à envoyer une équipe d’experts médicaux anti-Covid en Algérie et le premier pays à faire don de vaccins à notre pays. La chine est aussi le seul pays à coopérer avec l’Algérie dans la production locale de vaccins.

« La lutte contre le Covid-19, a stipulé SE LI Jian, a ouvert un nouveau chapitre dans la coopération médicale entre les deux pays, a enrichi notre partenariat stratégique global et constitue une continuation et un développement de la belle tradition de solidarité, d’amitié et de soutien mutuel entre nos deux pays ».

En conclusion de son discours, SE l’Ambassadeur a assuré que l’équipe médicale chinoise continuera à perpétuer les valeurs de courage, de dévouement, d’humanisme et de solidarité internationale qui sont les siennes, comme elle s’échinera à améliorer le niveau de santé publique de l’Algérie.

Il s’est aussi penché sur les axes de développement de la coopération dans le domaine médical entre la Chine et l’Algérie. Il a notamment évoqué la formation sur la médecine traditionnelle chinoise et les soins de santé intelligents.