Programme Franz Werfel : l’ambassade d’Autriche offre des bourses aux enseignants algériens

Le programme de bourse Franz Werfel représente une chance pour les enseignants algériens en langue allemande et littérature autrichienne. Ce programme leur permettra de travailler en qualité de chercheurs invités dans ce pays.

L’ambassade d’Autriche à Alger, offre la possibilité aux enseignants d’allemand et de littérature autrichienne d’obtenir une bourse. La représentation diplomatique a dévoilé les détails de ce programme sur sa page Facebook.

Programme de bourses Franz Werfel : les conditions d’éligibilité

Cette bourse s’adresse aux enseignants universitaires, aux étudiants de troisième cycle, aux doctorants et post-doctorants. Elle concerne aussi les chercheurs qui se consacrent à l’étude de la linguistique et de la littérature. Les candidats peuvent se concentrer sur plusieurs spécialités en linguistique et en littérature. Elle leur offre l’opportunité d’approfondir et de perfectionner leurs connaissances et leurs compétences.

« Il permet aux candidats de travailler en tant que chercheurs invités dans les universités autrichiennes« , souligne le communiqué, mis en ligne sur sa page officielle. En parallèle, ils pourront poursuivre des études spécialisées, dans les bibliothèques, des archives et des institutions de recherche de ce pays.

L’ambassade d’Autriche précise qu’il n’y a pas d’âge limite, mais que « les candidats doivent être au début de leur parcours académique« . Elle spécifie également que les postulants ne doivent pas avoir étudié ou travaillé en Autriche, au cours des six mois précédant le début de la bourse.

Quels sont les avantages qu’offre ce programme aux Algériens ?

Concernant les avantages qu’offre cette bourse aux Algériens, l’ambassade note que le montant de l’allocation mensuelle est fixé à 1 250 euros. Tandis que 600 euros seront destinés à couvrir les frais de déplacement des boursiers. De plus, le programme permettra à ces derniers de bénéficier d’une assistance pour la recherche d’un logement, ainsi que d’une couverture santé.

Par ailleurs, la durée de la bourse est de quatre à neuf mois, précise l’ambassade d’Autriche à Alger en soulignant que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre prochain. Cette bourse représente une opportunité unique pour les enseignants et chercheurs de s’immerger dans le milieu académique autrichien. Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site (cliquer ici)

Pour rappel, l’avantage de ces bourses, c’est qu’elles permettent aux étudiants, aux enseignants. Et aux chercheurs universitaires de se perfectionner dans leurs domaines. Par conséquent, un éventail de choix s’offre à eux grâce à la diversité de ces programmes.