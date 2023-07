L’ambassade d’Allemagne en Algérie dévoile un nouveau programme de bourses

Si certaines personnes profitent de l’été pour se proposer, d’autres optent pour cette période pour s’inscrire dans des formations et apprendre de nouvelles choses. Bonne nouvelle pour les Algériens qui souhaitent combiner entre voyage et apprentissage, l’ambassade d’Allemagne en Algérie annonce le lancement des inscriptions pour « The MENA Digital Summer School ».

En effet, dans un communiqué publié, mardi 11 juillet 2023, la représentation diplomatique d’Allemagne en Algérie a annoncé le lancement des candidatures pour cette nouvelle bourse, qui permet à ses lauréats de suivre des cours en ligne, mais aussi en présentiel suite à une inscription à la MENA Digital Summer School.

MENA Digital Summer School : l’Allemagne lance un nouveau programme de bourses pour les Algériens

Ce nouveau programme de bourses concerne également les Algériens. Et offre la possibilité de profiter des cours d’été en Allemagne. Notamment dans le domaine de la transformation digitale, qui concerne les jeunes innovateurs de la région de MENA. Ce programme comprend des modules pratiques sur la planification stratégique, la gestion des données, l’IA, la gestion de la transformation…

Par ailleurs, cette bourse, offerte par l’Allemagne, couvre les frais de participation aux cours en ligne et en présentiel, mais aussi les frais du voyage Algérie-Allemagne, les frais d’hébergement… Par ailleurs, il convient de préciser que le programme des cours en ligne s’étalera du 11 au 15 septembre 2023. Quant au cours en présentiel débuteront à partir du 2 octobre 2023.

MENA Digital Summer School : quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Pour profiter de ce nouveau programme de bourse, les Algériens intéressés sont appelés à soumettre leurs candidatures avant le 17 juillet prochain. Par ailleurs, sont éligibles à ce programme les personnes remplissant les exigences suivantes :

Être âgé de 20 à 40 ans ;

Diplômé d’une licence dans le domaine et/ou avoir une expérience professionnelle minimum de 3 ans ;

Être citoyen de l’un des pays autorisés à participer à ce programme, les Algériens sont concernés ;

Présenter une idée de projet d’innovation numérique ;

Avoir une excellente connaissance de la langue anglaise.

Par ailleurs, les candidats remplissant ses conditions sont appelés à transmettre leurs candidatures via ce lien (cliquer ici).

