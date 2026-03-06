L’ambassade d’Algérie au Qatar met en garde contre les rumeurs et précise la situation

Après plusieurs jours de suspension en raison de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, l’ambassade d’Algérie au Qatar amorce un retour progressif à la normale.

La représentation diplomatique a annoncé la reprise des services consulaires en présentiel à partir du dimanche 8 mars 2026. Tout en maintenant certaines restrictions et en appelant la communauté algérienne à la vigilance.

Cette décision intervient dans un contexte régional marqué par une forte tension. Notamment après les attaques américano-israéliennes contre l’Iran et la riposte iranienne qui a touché certains pays du Golfe.

Face à cette évolution sécuritaire, plusieurs missions diplomatiques installées dans la zone diplomatique de Doha avaient suspendu temporairement leurs activités en présentiel.

Ambassade d’Algérie au Qatar : reprise progressive des services consulaires à partir du 8 mars

Dans un communiqué rendu public le 5 mars, la mission diplomatique précise que « L’ambassade de la République algérienne auprès de l’État frère du Qatar informe les membres de la communauté algérienne qu’elle reprendra ses activités en présentiel à son siège situé dans le quartier des ambassades à partir du dimanche 8 mars 2026 », indique le communiqué.

Compte tenu du contexte régional, l’ambassade d’Algérie au Qatar consacre en priorité ses services consulaires aux situations urgentes afin de garantir la sécurité des citoyens et des résidents.

Concrètement, les prestations assurées concernent notamment :

La remise des passeports prêts à la délivrance

Certaines démarches administratives urgentes

Tout dossier dont les services consulaires confirment le caractère urgent

Ainsi, l’ambassade invite les membres de la communauté algérienne à se présenter à son siège uniquement pour ces situations spécifiques.

L’ambassade d’Algérie au Qatar appelle la communauté à se méfier des rumeurs

Parallèlement à l’annonce de la reprise des services consulaires, l’ambassade a lancé un appel à la vigilance à l’attention de la diaspora algérienne.

Dans un message adressé à la communauté, la représentation diplomatique met en garde contre les informations non vérifiées qui circulent sur certaines plateformes numériques.

Les citoyens sont ainsi invités à « ne pas prêter attention aux rumeurs et aux informations non confirmées qui circulent sur certains réseaux sociaux et qui ne proviennent pas de sources officielles fiables ».

Afin d’éviter toute confusion ou inquiétude injustifiée, l’ambassade recommande de se référer exclusivement aux communications officielles pour suivre l’évolution de la situation.

Les ressortissants peuvent également contacter les services consulaires en cas de nécessité via les moyens suivants :