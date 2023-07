L’ambassade d’Algérie à Rome publie une note à propos de ses horaires de travail

L’ambassade d’Algérie à Rome a publié un communiqué officiel annonçant la fermeture de ses services consulaires le vendredi 28 juillet 2023, qui correspond au 10 Muharram 1445 AH (Achoura).

Dans le communiqué, l’ambassade d’Algérie à Rome informe chaleureusement tous les membres de la communauté algérienne ainsi que les auditeurs étrangers de cette décision de fermeture temporaire de ses bureaux consulaires.

Cette mesure a été prise en raison de la célébration de la date religieuse de l’Achoura, marquant le 10e jour du mois de Muharram selon le calendrier islamique (Hijri).

L’ambassadeur Abdelkrim Touahria et l’ensemble du personnel de la mission diplomatique adressent leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux à tous les membres de la communauté algérienne résidant en Italie, à Malte et à Saint-Marin, à l’occasion de cette fête religieuse.

Des relations de plus en plus solides entre l’Algérie et l’Italie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a présidé aujourd’hui, le lundi 3 juillet 2023 à Alger, l’ouverture solennelle des travaux de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-italien. Cette rencontre vise à discuter et renforcer les relations bilatérales ainsi que d’aborder les questions politiques et de sécurité globales qui concernent les deux pays.

La session se déroule au siège du ministère des Affaires étrangères en présence des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, Lounès Magramane pour l’Algérie, et Riccardo Guariglia pour l’Italie, ainsi que des membres des délégations représentant les deux pays.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre Attaf a mis en exergue les avancées remarquables réalisées en 2022, une année marquée par des indicateurs très positifs et satisfaisants pour les deux parties. Ces résultats renforcent la détermination commune de l’Algérie et de l’Italie à continuer à œuvrer ensemble pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par les hautes autorités des deux pays.

Cette deuxième session du dialogue stratégique algéro-italien revêt une importance particulière pour approfondir la coopération mutuelle et renforcer les liens bilatéraux dans divers domaines, contribuant ainsi au développement et au progrès des deux nations amies.