Lamamra s’entretient avec le SG de la ligue arabe

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a tenu une séance de travail avec le secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit. Ce dernier est en visite de travail en Algérie, qui s’inscrit dans le cadre de la coordination continue pour parachever les préparatifs du Sommet arabe accueilli par l’Algérie les 1er et 2 novembre de l’année en cours.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger les pourparlers entre Lamamra et Aboul Gheit ont porté sur les aspects essentiels liés au sommet arabe. Où les deux parties ont passé en revue les sujets les plus importants à l’ordre du jour les perspectives de cristallisation de décisions ambitieuses qui créeraient une nouvelle dynamique pour promouvoir l’action arabe commune, qui assure une réponse collective et consensuelle aux défis posés à l’arène arabe dans les domaines politique, sécuritaire et économique. Afin de permettre au système arabe de se positionner comme un acteur influent sur la scène internationale. Surtout au milieu des transformations majeures dont le monde est témoin.

Le SG de la ligue arabe salue le rôle de Tebboune dans l’accord des dirigeants des factions palestiniennes

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes a également salué le rôle du Président Abdelmadjid Tebboune, et ses efforts louables, qui ont abouti à l’accord des dirigeants des factions palestiniennes. Et leur signature sur la déclaration de réunification de l’Algérie. Afin de réaliser l’unité nationale palestinienne. Il a également souligné à Lamamra l’importance de valoriser l’élan généré par cette réalisation historique et de s’appuyer sur celle-ci pour atteindre les objectifs stratégiques envisagés par le sommet en termes d’unification des rangs arabes et de défense des intérêts supérieurs de la nation arabe.

Enfin, le ministre Lamamra et le secrétaire général Aboul Gheit ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de coordination entre l’Algérie et la Ligue des États arabes pour informer cet important événement arabe de tous les facteurs de succès en réponse aux aspirations des peuples arabes. Lequel est impatient d’explorer les perspectives prometteuses d’une action arabe commune.