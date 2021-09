Lamamra rencontre Guterres : quand l’ONU fait l’éloge de l’Algérie

Lamamra continue sa tournée new-yorkaise. Au siège permanent des Nations Unies, le chef de la diplomatie Algérienne a pu rencontrer aujourd’hui le secrétaire général de l’organisation onusienne. Une rencontre qui a été suivi par la publication de deux communiqués.

Sur son compte tweeter, Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté Algérienne à l’étranger, a indiqué que durant sa séance de travail avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, plusieurs sujets concernant la région ont été abordés.

Lamamra a notamment précisé que la rencontre s’est concentrée sur « les efforts de l’Algérie pour promouvoir des solutions pacifiques aux crises en Libye, au Mali et dans la région du Sahel et du Sahara ». Le chef de la diplomatie Algérienne n’a toutefois pas manqué de souligner que lui et Guteress ont « également passé en revue les défis auxquels est confronté le processus de décolonisation au Sahara occidental ».

جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ناقشنا خلالها مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما جهود الجزائر لترقية الحلول السلمية للأزمات في كل من ليبيا، مالي ومنطقة الساحل والصحراء. كما استعرضنا التحديات التي يواجهها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. pic.twitter.com/DlP9Fz6lFf — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 25, 2021

Guteress salut les efforts de l’Algérie

De son côté, le secrétaire général de l’ONU n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Algérie et de « ses efforts pour la paix ». En effet, Antonio Guteress, suite à sa rencontre avec Lamamra, a, lui aussi, publié un communiqué sur le site du secrétariat général de l’Agence Onusienne.

Dans son communiqué, Gueterres affirme qu’il « a rencontré aujourd’hui Son Éminence M. Ramtane Lamamra, Ministre des Affaires étrangères de l’Algérie ». Une rencontre, selon le SG de l’ONU, consacrée à l’étude des « questions régionales, notamment le Sahara Occidental, la Libye et le Mali ».

Guterres a notamment « exprimé sa satisfaction pour les efforts continus de l’Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel ». Concernant le conflit Algéro-marocain et l’escalade diplomatique entre les deux pays, il est à rappeler que Gueterres a appelé les deux pays frères à un « dialogue positif ».