Lamamra s’entretient avec la nouvelle cheffe de la diplomatie française

Depuis Avril 2022, le président français, Emmanuel Macron s’est vu reconduire pour un nouveau mandat présidentiel à la tête de l’Elysée. Après son élection, un nouveau gouvernement a été mis en place, et c’est Catherine Colonna, qui a pris la tête du ministère des Affaires Etrangères Françaises.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu un appel téléphonique de son homologue française Catherine Colonna. Premier contact entre les deux parties depuis le dernier remaniement gouvernemental en France.

Ce premier contact a permis, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, « de faire la lumière sur la qualité et l’intensité des relations algéro-françaises, en plus des délais disponibles pour veiller à ce qu’elles soient stimulées dans plusieurs domaines ».

À cet égard, les deux ministres ont souligné la nécessité de « poursuivre les efforts de traduction des orientations stratégiques des présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, dans le but de construire un partenariat équilibré et mutuellement bénéfique fondé sur le respect mutuel et une coopération fructueuse ».

Les questions régionales et internationales au cœur de l’appel

Selon le communiqué, les deux ministres ont discuté de : « questions d’intérêt commun aux niveaux international et régional, et sont convenus d’intensifier les consultations ».

D’autre part, Lamamra a souligné « l’adhésion de l’Algérie à la conformité des relations entre partenaires de la région méditerranéenne avec la légitimité internationale, et sa protection contre toute crise résultant de politiques irresponsables de fuite en avant ».

Pour finir, les relations algéro-françaises connaissent un retour à la normale progressif. Et ce après des mois de crises multiples, qui ont conduit l’Algérie à fermer son espace aérien à l’aviation militaire française.