Lamamra reçoit la vice-ministre des affaires étrangères d’Allemagne

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu ce lundi 13 juin 2022, la vice-ministre des affaires étrangères d’Allemagne, Katja Kohl, qui est en visite de travail en Algérie du 12 au 15 juin.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, lors de cette rencontre, un accord a été signé pour la coopération culturelle et scientifique entre l’Algérie et l’Allemagne.

« La rencontre, qui s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Chakib Kaid, a été l’occasion de faire le point sur l’état des relations algéro-allemandes dans divers domaines de coopération, en prévision des prochaines échéances provisoires. »

« Les enjeux actuels aux niveaux régional et international, et la question de la consolidation du partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne » ont également été abordés.

Dans une déclaration à la presse après la réunion, Kaid a déclaré que « les consultations avec la partie allemande ont montré une convergence de vues entre les deux pays sur des questions régionales et internationales telles que le conflit du Sahara occidental et la situation au Sahel et en Libye ». En ajoutant : « Au cours de la réunion, nous avons insisté sur la poursuite des consultations en toutes occasions, comme nous l’avons toujours fait avec le partenaire allemand ».

Sur le plan économique, les deux parties ont mis l’accent sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables notamment, selon le secrétaire général du ministère, Chakib Kaid.

La vice-ministre des affaires étrangères d’Allemagne, en visite en Algérie pour 4 jours

Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, la responsable tiendra durant sa visite « des entretiens politiques avec des hauts responsables du gouvernement, du parlement et de la société civile en Algérie« .

« L’Algérie est un acteur majeur dans la résolution des problèmes régionaux en Afrique du Nord et de l’Ouest », a déclaré Katia Kohl dans un communiqué cité par le ministère allemand. En ajoutant : « Par conséquent, il est important pour moi d’intensifier le dialogue politique avec les responsables là-bas. »

Elle a ajouté : » Je présenterai au gouvernement algérien les possibilités d’élargir nos relations énergétiques. Je suis convaincu que le potentiel des énergies renouvelables doit être davantage utilisé pour développer nos relations bilatérales. »

Katja Kohl est accompagnée d’une délégation d’hommes d’affaires allemands. Ses entretiens avec la partie algérienne porteront sur « le renforcement des relations bilatérales et l’élargissement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, de la sécurité régionale et des échanges culturels ». La ministre d’Etat signera également, lors de sa visite en Algérie, un accord culturel entre les deux pays.