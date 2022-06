Lamamra participe à la 19e session des chefs de diplomatie africaine

Ce mardi 14 juin 2022, Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, a participé à la 19e session de la réunion des chefs de diplomatie africaine et de leurs homologues des pays nordiques, qui s’est tenue à Helsinki, en Finlande, selon un communiqué du ministère.

Le communiqué explique que « cette rencontre annuelle s’inscrit dans le cadre du dialogue qui s’est tenu en 2001 entre les pays africains et nordiques sur les principaux défis contemporains au niveau mondial, afin de promouvoir des approches fondées sur le pluralisme ».

Le ministère indique aussi que » lors de cette session, l’accent a été mis sur les questions de paix et de sécurité dans le monde, notamment en Afrique « , ajoutant que « l’Algérie a co-présidé avec la Finlande les travaux de la session principale de cette rencontre ».

Lamamra met l’accent sur la nécessité de soutenir les initiatives africaines

Ce même communiqué a affirmé que Lamamra, qui a assisté à la réunion à l’invitation de son homologue finlandais, Pekka Haavisto, « a saisi l’occasion pour passer en revue les efforts de l’Afrique en matière de prévention et de résolution des conflits et a souligné la nécessité pour la communauté internationale de continuer à soutenir les initiatives africaines ; en encourageant les partenariats qui répondent aux besoins et aux priorités du continent. »

La source a également expliqué qu’ « en marge de cet événement, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays nordiques, notamment la Finlande, le Danemark, l’Islande et la Norvège . Il a également eu des entretiens avec un certain nombre de ses homologues des les pays africains qui ont participé aux travaux de cette réunion, notamment l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Rwanda, la Tanzanie et le Niger. »