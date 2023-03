Lamamra limogé, qui est Ahmed Attaf, nouveau chef de la diplomatie algérienne ?

Un remaniement ministériel a été opéré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et un des limogeages qui a le plus fait parler, reste celui du Ramatane Lamamra qui était à la tête du ministère des Affaires Etrangères, et la nomination d’Ahmed Attaf à sa place.

En effet, hier le jeudi 16 mars 2023, un assez important remaniement du Gouvernement a été annoncé, avec 11 nouveaux ministres nommés dans le gouvernement du 1er Ministre, Aimene Benabderrahmane, dont celui des Affaires Etrangères, avec le limogeage de Ramtane Lamamra et Ahmed Attaf, qui est nommé à la tête de la diplomatie algérienne.

Qui est le nouveau ministre des Affaires Etrangères, Ahmed Attaf ?

Ahmed Attaf est un diplomate algérien, est né en 1953 à Aïn Defla. Ancien cadre et membre du Rassemblement national démocratique (RND), Attaf est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en 1975.

Il a été ambassadeur d’Algérie en Inde, en Yougoslavie et au Royaume-Uni. Il a aussi été Secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères chargé des affaires africaines et maghrébines. De plus, en janvier 1996, sous l’ex président Liamine Zeroual, il devient ministre des affaires étrangères. Et quitte ce poste en 1999.

Et maintenant, il revient à ce même poste 24 ans plus tard et est nommé ce 16 mars 2023 ministre des Affaires étrangères du gouvernement Aïmene Benabderrahmane en remplacement de Ramtane Lamamra, et ce à la faveur d’un remaniement ministériel décidé par le président Tebboune.

