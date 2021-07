Lamamra chez le président Al Sissi : plusieurs dossiers au Menu

Dans le cadre de la consolidation de ses relations bilatérales avec les autres pays, l’Algérie choisit l’Afrique comme première destination. En effet, Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l’étranger, Ramtane Lamamra continue sa tournée de travail africaine qui l’a conduit aujourd’hui au Caire en qualité d’envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune.

« Je vais m’entretenir en cette fin d’après-midi avec mon frère et camarade, Sameh Chokri, et demain avec les autorités de la République arabe d’Égypte, pays frère, ainsi qu’avec le Secrétaire général (SG) de la Ligue arabe » a déclaré le chef de la diplomatie algérienne dans un tweet publié sur son compte officiel.

Cette visite a été précédée Plus tôt dans la journée par le déplacement de Ramtane Lamamra au Soudan. Ce dernier, a été reçu par le Président du Conseil de Souveraineté, le Général d’Armée Abdel Fattah Al-Burhan à qui, il a transmis un message du Président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, une séance de consultations approfondies a réuni le chef de la diplomatie algérienne avec son homologue soudanaise, Mariam Sadek al-Mahdi.

Par ailleurs, les questions de paix et de sécurité ainsi que celles relatives à la coopération bilatérale, ont été au centre des discussions entre Ramtane Lamamra et le Président du Conseil des ministres, Abdallah Hamdok.

L’Algérie et l’Éthiopie, une relation fraternelle

L’Éthiopie figure aussi parmi les destinations que Ramtane Lamamra a choisit. En effet, la présidente de la République d’Ethiopie, Sahle-Work Zewde, a reçu le mercredi le chef de la diplomatie algérienne. Ce dernier a veillé à lui transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles émanant du président de la république Abdelmadjid Tebboune.

Les relations solides entre l’Algérie et l’Éthiopie ne datent pas d’hier, à cet effet Sahle-Work Zewde a tenu à saluer le rôle majeur qu’a joué l’Algérie au profit des questions relatives à la paix et à la stabilité du continent africain. Parmi ces questions figurent la médiation réussie que le pays a assuré entre l’Éthiopie et l’Erythrée.

Outre la présidente de la République d’Éthiopie, le Premier-ministre éthiopien, Abiy Ahmed a également reçu Ramtane Laamamra afin de réitérer l’attachement de son pays au raffermissement des relations entre les deux pays.

Il convient de rappeler que cette visite de travail s’inscrit dans le cadre de la médiation entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopien concernant le barrage de la renaissance qu’Addis-Abeba a décidé d’ériger sur le Nil. Connu pour son sens de la médiation et du règlement pacifique des différents, le ministre Lamamra qui est apprécié par les africains essaie de dénouer la situation suite au blocage des négociations entre les trois pays concernés et l’annonce de l’Éthiopie le 20 juillet dernier d’un deuxième remplissage du barrage.