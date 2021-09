Lamamra : « Bouteflika est un pan de l’histoire du peuple Algérien »

Il a fallu attendre le troisième jour pour que Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger réagisse à la mort de l’ancien président de la république Abdelaziz Bouteflika. Dans un tweet qu’il a publié aujourd’hui, le chef de la diplomatie Algérienne n’a pas manqué de souligner les qualités du défunt.

Lamamra indique que « le destin a voulu que la disparition de Abdelaziz Bouteflika coïncide avec l’ouverture de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies ». Cette coïncidence, selon Lamamra est là pour « nous rappeler » le « rôle important » et les « réussites diplomates » de Abdelaziz Bouteflika.

Selon Lamamra, Bouteflika a marqué la diplomatie « en présidant la 29e session ». Le chef de la diplomatie Algérienne affirme que Abdelaziz Bouteflika est « maintenant devenu un pan de l’histoire de son peuple de la communauté internationale ».

Un hommage d’un diplomate à un autre

Pour conclure, Lamamra présente ses « sincères condoléances » pour les « proches et la famille du defunt ». « A Dieu nous appartenons et à lui retournerons », a écrit le diplomate Algérien nommé premier ministre lors des derniers jours du règne de l’ancien président.

Il s’agit là d’un hommage multiple. D’un ministre à son ancien président certes, mais aussi d’un diplomate à un autre, qui ont tous les deux marqué la diplomatie Algérienne. Il est à rappeler que Bouteflika a été le plus jeune ministre des Affaires étrangères dans l’histoire de l’Algérie.

Alors qu’il dépassait à peine la trentaine, Bouteflika recevait à Alger les grands noms de l’histoire mondiale. Outre le Che et Fidel Castro, Bouteflika se faisait une joie de recevoir les leaders africains et ceux des états des non alignés, au point ou Alger a été surnommée la Mecque des révolutionnaires.