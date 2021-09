Lamamra à New York : l’Algérie dénonce une « montée du populisme »

Le Chef de la diplomatie Algérienne Ramtane Lamamra, a dénoncé le discours de haine, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les intolérances. C’est depuis New York, que Lamamra s’est exprimé. Le ministre et diplomate représente l’Algérie à la cérémonie de célébration du 20ᵉ anniversaire de la déclaration de Durban.

Lamamra a fait un discours dans lequel il affirme que « l’Algérie dénonce la montée prépondérante du populisme qui véhicule une rhétorique haineuse et un discours de rejet de l’autre ». Le Discours de Lamamra fait également allusion à « l’attitude irresponsable » de certains médias qui s’attaquent à certaines communautés et religions.

L’Algérie se positionne contre l’extrémisme violent

Profitant de cette occasion, Lamamra a indiqué que l’Algérie dénonce fortement « l’attitude irresponsable de certains médias qui stigmatisent et s’attaquent à des communautés et des religions les accusant de tous les maux, attisant ainsi la haine et nourrissant l’extrémisme violent ».

Lamamra affirme que l’Algérie a su rester » fidèle aux principes et valeurs ayant inspiré sa révolution et sa politique aux niveaux national et international ». Le chef de la diplomatie a également souligné que la constitution Algérienne a consacré le principe de non-discrimination entre les citoyens.

Les lois et les dispositifs législatifs qui ont été promulgués en Algérie visent à « non-discrimination et à l’égalité entre nationaux et non-nationaux devant la loi », mais aussi à « prévenir et lutter contre la discrimination et le discours de haine, lutter contre l’apparition de nouvelles formes de discrimination à travers les réseaux sociaux », souligne encore Lamamra.

Lamamra a notamment évoqué « la création d’un Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de la haine ». Une instance qui, il le rappelle, « placée président de la République, prévoit également la protection et la prise en charge des victimes ».