L’alpiniste algérien Nessim Hachaichi brandit le drapeau palestinien au sommet du Lhotse

L’alpiniste algérien Nessim Hachaichi a précédemment annoncé sa volonté se soulever un nouveau challenge, mais pas les moindres. Amateur des sensations fortes, Nessim a voulu planter le drapeau algérien au plus haut sommet du monde, au mont d’Everest.

Après le Kilimandjaro en Afrique et le mont Mera au Népal, c’est une nouvelle aventure qui commence pour l’alpiniste algérien.

Nessim Hachaichi pousse ses limites et gravit le Lhotse, 8 516 mètres !

Il y a un mois, Nessim Hachaichi a annoncé officiellement son départ, qui a eu lieu le 11 avril dernier, pour le Népal. Et ce, pour tenter de soulever le défi fou de gravir le mont Everest et y planter le drapeau algérien. Une annonce qui a été accompagnée de la promesse de partager cette aventure avec sa communauté sur les réseaux sociaux.

Rien que la légende de cette montagne suffit de donner des frissons. Sur la toile, nombreux sont ceux qui ont cru en lui, tandis que d’autres lui ont déconseillé de prendre ce risque, en raison des conditions extrêmes et des dangers de l’ascension de l’Everest.

Sur ses réseaux sociaux, l’alpiniste enchaine les vidéos témoignant de chaque étape de cette aventure. La plus récente annonce la réussite de Nessim Hachaichi à escalader le quatrième plus haut sommet du monde, le Lhotse culminant 5816 mètres d’altitude.

Située à la frontière entre le Népal et le Tibet, cette majestueuse et redoutable montagne attire irrésistiblement les alpinistes par sa beauté et sa difficulté. Après plusieurs mois de préparation mentale et physique et des semaines à pousser ses limites, Nessim Hachaichi a réussi l’ascension du Lhotse, surnommée “la sœur siamoise de l’Everest”.

Comme tout Algérien fier, Nessim Hachaichi a sorti son drapeau algérien pour fêter sa victoire. Mais aussi, celui de la Palestine pour faire part de son soutien aux Gazaouis.

