L’alpiniste algérien Amine Bouhassane gravit l’Elbrus (5642 m), plus haut sommet d’Europe

Amine Bouhassane, alpiniste passionné, ne se limite pas à l’alpinisme. Il est également un marathonien, un randonneur et un judoka passionné. En dehors de ses exploits en montagne, il est co-fondateur du think tank ICEM (Initiatives pour la Communauté Économique du Maghreb) et occupe le poste de directeur des ressources humaines chez HEYME à Casablanca.

À LIRE AUSSI : Il gravit le Mont Kilimandjaro (5895m), l’Algérien Khelifi Belhachemi sur le toit de l’Afrique

Depuis 2019, Amine s’est lancé le défi de conquérir les sommets les plus élevés de chaque continent (7 Summit Challenge). Il a commencé par le Kilimandjaro (5 895 m) en 2019, puis a entrepris l’ascension du mont Aconcagua (6 960 m) en Amérique du Sud en 2022.

Au-delà de ses exploits sportifs, Amine véhicule un message de paix et de fraternité entre les peuples algérien et marocain. À chaque ascension, il veille à planter un drapeau symbolisant l’unité du Maghreb arabe, exprimant ainsi sa volonté de rapprochement entre les deux pays.