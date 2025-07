L’allocation touristique de 750€ entre en vigueur le 20/07 : Voici les conditions pour en bénéficier

La Banque d’Algérie a annoncé ce jeudi, par voie de communiqué, l’entrée en vigueur de la nouvelle allocation touristique pour les voyages à l’étranger, et ce, à compter du dimanche 20 juillet.

Cette mesure, qui fait suite à une décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fixe le montant à 750 euros pour les citoyens adultes et à 300 euros pour les citoyens mineurs.

Le communiqué précise qu’en exécution de la décision présidentielle de revaloriser l’allocation touristique pour les voyages internationaux, le Gouverneur de la Banque d’Algérie a signé l’instruction n° 05-2025 datée du 17 juillet 2025. Cette instruction régit les modalités et les conditions d’octroi de cette allocation.

L’instruction 05-2025, qui sera effective dès le 20 juillet 2025, «définit le montant et les conditions d’octroi de l’allocation touristique pour voyage à l’étranger au profit des citoyens résidents», selon la même source.

Dans ce cadre, la Banque d’Algérie a mis en place des mécanismes opérationnels adaptés et mobilisé les moyens logistiques les plus appropriés aux besoins des citoyens, afin d’assurer leur confort et de garantir la fluidité de l’opération d’octroi de l’allocation touristique, et ce, en coordination avec les parties prenantes.

Allocation touristique 2025 : 750 € par personne dès le 20 juillet — Voici les conditions pour l’obtenir

L’instruction de la Banque d’Algérie stipule que le montant annuel maximal de l’allocation touristique pour voyage à l’étranger est fixé à l’équivalent en dinars algériens de 750 euros, ou son équivalent en toute autre devise convertible, pour les personnes âgées de 19 ans et plus. Pour les personnes âgées de 12 ans et moins de 19 ans, le montant est de 300 euros, ou son équivalent en toute autre devise convertible.

Pour bénéficier de cette allocation touristique, la durée du séjour hors du territoire national doit être égale ou supérieure à 7 jours.

Quelles sont les procédures à suivre pour obtenir l’allocation touristique de 750 € ?

Le règlement de la contre-valeur en dinars algériens du montant de l’allocation touristique doit être effectué dans un délai maximum de 3 jours ouvrables avant la date du voyage, auprès des agences de la Banque d’Algérie ou des succursales bancaires. Un reçu attestant le paiement de la contre-valeur en dinars algériens sera remis au bénéficiaire.

Le bénéficiaire de cette allocation doit présenter les documents suivants :

Titre de transport aller/retour, ou une quittance fiscale de voyage terrestre, et le justificatif de paiement de la taxe carburant.

Passeport valide du bénéficiaire.

Copie de la première page du passeport.

Copie du visa valide, le cas échéant.

Au besoin, tout citoyen résident peut effectuer les démarches susmentionnées pour le compte de son conjoint ou de ses ayants droit, en présentant un livret de famille attestant du lien de parenté.

Le taux de change appliqué pour le calcul de la contre-valeur en dinars algériens de l’allocation touristique est le taux de change du jour de l’opération. Le montant en devise sera délivré par les guichets de la Banque d’Algerie au niveau des points de sortie du territoire national, après présentation des pièces justificatives suivantes :

Passeport valide du bénéficiaire.

Carte d’embarquement délivrée par une compagnie aérienne ou maritime.

Reçu de paiement de la contre-valeur en dinars algériens de l’allocation touristique.

Pour les voyageurs par voie terrestre, le montant de l’allocation touristique est versé lors des formalités de passage des frontières, sur présentation du passeport valide du bénéficiaire et du reçu de paiement de la contre-valeur en dinars algériens de l’allocation touristique.

Conditions non respectées ? Voici les sanctions et obligations imposées par la Banque d’Algérie

L’instruction oblige les bénéficiaires ayant séjourné effectivement moins de 7 jours après leur voyage à restituer le montant à la Banque d’Algérie, dans les 5 jours ouvrables suivant leur date de retour. Le bénéficiaire doit également restituer le montant de l’allocation touristique octroyée en cas d’annulation du voyage.

Il est à noter que le non-respect des dispositions de l’instruction expose son auteur à une perte de l’allocation touristique pour une durée de 5 ans.

De plus, le non-respect des dispositions de l’instruction est considéré comme une infraction à la législation et à la réglementation des changes, exposant ses auteurs à des poursuites pénales, notamment le recours à toute manœuvre visant à détourner l’utilisation du montant de l’allocation touristique de son objectif, entraînant ainsi sa mise entre les mains d’un tiers qui n’est pas le bénéficiaire réel.

