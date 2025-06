L’allocation touristique de 750 € toujours en stand-by : Le ministre des Finances s’explique

Malgré plus de six mois écoulés depuis le début de l’année 2025, l’application de la décision d’augmenter l’allocation touristique reste entourée de flou. Les citoyens s’interrogent et les députés multiplient les demandes d’éclaircissements sur la date effective de mise en œuvre de cette mesure.

Annoncée par le président de la République lors d’un Conseil des ministres en décembre 2024, la revalorisation de l’allocation touristique – portée à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs – n’a toujours pas été concrétisée à ce jour.

Abdelkrim Bouzred : « L’allocation ne relève pas de la compétence du ministère »

Interpellé par une question orale de la députée Nada El Derradji lors d’une séance plénière publique à l’Assemblée populaire nationale ce jeudi, le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, a précisé que la mise en œuvre de cette décision incombe à la Banque d’Algérie, et non à son département.

Il a affirmé que son ministère s’était uniquement chargé de préparer les conditions matérielles aux points de passage, en coordination avec l’administration des douanes, en attendant l’activation officielle de la mesure par l’institution habilitée.

Le ministère des Finances a préparé le terrain… mais la Banque d’Algérie tarde à agir

Bouzred a insisté sur le fait que son département avait honoré ses engagements en aménageant des guichets dédiés dans les aéroports, ports et postes frontaliers terrestres, en prévision de l’entrée en vigueur de la subvention.

« Le ministère a fait sa part, et attend maintenant que la Banque d’Algérie lance les procédures techniques et organisationnelles nécessaires », a-t-il déclaré, espérant une application « dans les meilleurs délais ».

Initialement prévue pour janvier 2025, la mesure tarde à se concrétiser, suscitant la frustration des citoyens qui comptaient en bénéficier pendant la saison estivale.

Les parlementaires, de leur côté, réclament des explications officielles sur les raisons de ce retard, soulignant le caractère présidentiel de cette décision et son importance socio-économique.

Pour l’heure, les voyageurs attendent toujours un feu vert des autorités concernées, avec l’espoir de voir enfin appliquée cette allocation tant attendue.

