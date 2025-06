L’alliance s’affine entre l’Algérie et Oman : nouvel accord énergétique signé

Un nouvel accord a vu le jour ce dimanche à Alger. L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a signé un accord-cadre avec la société omanaise Petrogas Exploration & Production L.L.C., marquant une étape de plus dans la stratégie algérienne de séduire les investisseurs étrangers.

Derrière cette poignée de main se dessine un horizon où l’Algérie entend à la fois développer de nouveaux gisements et redonner un second souffle à ses ressources déjà exploitées. Un signal fort adressé au marché international, à l’heure où la compétition pour l’énergie se fait plus féroce que jamais.

Petrogas – Alnaft : un accord stratégique pour muscler la production et ouvrir de nouveaux fronts dans les hydrocarbures

Dans son communiqué, Alnaft précise que ce partenariat vise « le développement de nouveaux gisements, ainsi que l’optimisation de la production des gisements existants ». En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement d’explorer des zones vierges. Mais aussi de maximiser le rendement des ressources déjà identifiées. Dans une logique de rentabilité et de valorisation du potentiel national.

Pour Alnaft, l’objectif est d‘attirer des opérateurs étrangers expérimentés, capables d’injecter expertise, capitaux et technologies de pointe. « La signature de cet accord illustre l’attractivité du domaine minier algérien et la confiance renouvelée des compagnies internationales dans les perspectives du secteur des hydrocarbures en Algérie », souligne l’Agence dans son communiqué.

Qui est Petrogas E&P, ce nouvel acteur omanais prêt à fouiller le sous-sol algérien ?

Si le nom de Petrogas Exploration & Production L.L.C. résonne moins fort que celui de géants mondiaux, la société n’en demeure pas moins un acteur aguerri. Fondée en 1999, elle constitue une filiale du groupe omanais MB LLC. Un conglomérat actif dans plus de 20 pays. Elle est spécialisée dans l’exploration et la production des hydrocarbures. Aussi bien sur ses terres natales, le Sultanat d’Oman, qu’en Égypte, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou encore au Danemark.

Ainsi, sa présence en Algérie traduit une confiance dans la stabilité et le potentiel du marché algérien. Mais également un appétit stratégique. Se positionner sur un territoire riche, où la concurrence se renforce au fil des nouvelles découvertes.

Un contexte énergétique propice, mais une compétition internationale toujours plus vive

L’accord intervient dans une période où l’Algérie multiplie les signaux pour renforcer son attractivité énergétique. Ces dernières années, le pays a mis en place plusieurs réformes visant à faciliter l’entrée de partenaires étrangers et à dynamiser les investissements. Un pari qui semble porter ses fruits, si l’on en juge par l’intérêt renouvelé de compagnies comme Petrogas.

Cependant, la compétition reste rude sur l’échiquier international. Les enjeux sont multiples :

Sécuriser les approvisionnements dans un contexte géopolitique mouvant ;

Répondre à la demande mondiale toujours forte en hydrocarbures ;

Intégrer les contraintes environnementales et la transition énergétique ;

Garantir une rentabilité suffisante dans un marché parfois volatile.

Dans ce paysage, l’Algérie, forte de ses ressources, joue ses cartes avec habileté, misant sur la diversification de ses partenaires pour ne pas dépendre d’un cercle restreint d’acteurs.